İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu: Geleceği Şekillendirmek

İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu Gerçekleşti

Bu yıl on sekizinci kez düzenlenen İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek üzere önemli bir platform sağladı. Forumda, eğitim, deneyim, gelişim ve liderlik temaları üzerinde duruldu.

Yılda 19 Bin İstihdam Fırsatı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, açılış konuşmasında:

"Türkiye'de 150'den fazla İsviçreli şirket faaliyet göstermektedir ve bu şirketler 19 binden fazla iş imkanı sunmaktadır."

Scheurer, bu şirketlerin sunduğu iş olanaklarının genellikle üst düzey pozisyonlar olduğunu belirterek, bu durumun Türk ekonomisi için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Genç Profesyonellerin Geleceği

Forum ayrıca, Türkiye'deki genç profesyonellerin kariyer gelişimini desteklemek ve özel sektör ile iş gücü arasındaki boşluğu kapatmak adına yapıldı. Mesleki eğitim ve gelişim konuları da etkinlikte önemli bir yer aldı.

Etkinliklerin Öne Çıkanları

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye ve İsviçre Ticaret Odası'nın işbirliğiyle düzenlenen "Swiss Days İstanbul" etkinliği kapsamındaki forumda, işbirliği potansiyeli sergilendi. Açılış, İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu ile gerçekleştirildi ve katılımcılarla yapılan etkileşimli soru-cevap bölümüyle kesinlik kazandı.

İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, bu yıl forumu gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcıların geleceğe nasıl daha iyi hazırlanabileceklerini tartıştıklarını ifade etti:

"Geleceği Şekillendirmek" başlığı altında çalışanlar ve liderlerin kendilerini bu kadar bilinmezle nasıl hazırlamaları gerektiğini ele aldık.

Forum, konuşmalar ve kapanış konuşmaları ile son buldu ve katılımcılara gelecekteki adımları özetleme fırsatı sağladı.