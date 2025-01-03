İtalya'da Otomobil Üretimi 68 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

İtalya'da Otomobil Üretimi Tarihi Düşüş Yaşadı

İtalya'da otomobil üretimi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %46 oranında düşerek, 1956'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. FIM-CISL sendikası, ülkenin otomobil sektöründe yaşanan bu dramatik düşüşü gözler önüne seren verileri açıkladı.

Düşüşün Sebepleri

Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya’da, otomobil üretimi geçtiğimiz yıl 283 bin 9 birime inerek 68 yılın en düşük seviyesini gördü. Ticari araç üretimi de %17 azalarak 192 bine düştü. 2021 yılında Fiat Chrysler ile Fransız PSA-Peugeot'un birleşmesi ile kurulan Stellantis'in İtalya'daki üretimi de %37 azalarak 475 bin 90 oldu.

Stellantis ve Gelecek Beklentileri

Dünyanın hacim bakımından dördüncü en büyük otomobil üreticisi olan Stellantis, elektrikli araçlara olan zayıf talep, mevzuat belirsizlikleri ve sert Çin rekabeti gibi zorluklarla yüz yüze. Sendika, “2024 Stellantis’in kara yılı olarak hatırlanacak.” ifadesini kullandı. FIM-CISL Başkanı Ferdinando Uliano, Avrupa Birliği’ne 2025 emisyon hedeflerini gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, “Bu, Avrupa için bir mücadeledir.” dedi.

İtalya'da 1 Milyon Üretim Hedefi

Stellantis, Fiat, Maserati, Alfa Romeo ve Lancia gibi markaları 5 fabrikasında üretiyor. Şirket, üretimi artırmak için bir plan sunarak, 2025 yılında İtalya'da toplam 2 milyar avro yatırımı hedeflediğini ve yeni modeller üreteceğini açıkladı. Yeni modellerin piyasaya sürülmesi ile birlikte 2026 yılından itibaren üretimde artış bekleniyor.

İtalyan hükümeti ise ülkedeki otomobil üretim hedefini bir milyon aracın üzerine çıkarma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.