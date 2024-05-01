İTO açıkladı: İstanbul’da Nisan ayı enflasyonunda artış

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un Nisan ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, perakende fiyatlarında İstanbul’da Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4.89’luk yıllık olarak ise yüzde 78.81’lik bir atış olduğu görüldü. Toptan fiyat hareketlerinde ise aylık olarak yüzde 4.87, yıllık bazda ise yüzde 6.94 oranında artış gerçekleşti.

Paylaşılan verilere göre, Nisan ayındaki perakende fiyatlarında, en çok giyim harcamalarında artış yaşandı. Buna göre giyim harcamalarında aylık olarak yüzde 23.85; ev eşyasında yüzde 5.30; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında ise yüzde 4.88’lik bir artış söz konusu oldu.

Öte yandan Nisan ayında perakende fiyatlarında, gıda harcamaları grubunda ise aylık artış yüzde 4.84, konut harcamalarında ise yüzde 1.45 oranında artış görüldü.