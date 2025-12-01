İTO Başkanı Avdagiç: 3. Çeyrekte Yatırımlar Yükseldi, Tarım İçin Tedbir Şart

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten 3. çeyrek büyüme değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 büyüme kaydettiğini açıkladı. Avdagiç, yazılı açıklamasında büyümenin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yatırım artışı ve imalat gücü

Avdagiç, büyüme verilerindeki en dikkat çekici unsurun yatırımlardaki yükseliş olduğunu belirterek 2025’in üçüncü çeyreğinde yatırımların %11,7 artmasını olumlu bulduklarını söyledi. Dış talep koşullarının zayıf seyrettiği, bölgesel saldırganlıkların ve tarife savaşlarının yoğunlaştığı bir konjonktürde reel sektörün yatırımlarını artırmasının pozitif bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca makine ve teçhizat yatırımlarındaki %11,3 yükselişin imalat ve yatırım gücünün korunduğuna işaret ettiğini vurguladı ve ekonominin büyüme trendini 21’inci çeyreğe taşımış olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Tarımda daralma ve ihracat uyarısı

Avdagiç, tarım sektöründeki %12,7 daralmanın, iklimsel olumsuzluklar da göz önüne alınarak acil tedbir gerektirdiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde yeni pazar arayışları, pazar çeşitlendirmesi ve verimlilik artışıyla ihracatın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İhracatta üçüncü çeyrekte yaşanan %0,7 gerilemeyi tersine çevirmek için geleneksel sektörlerin rekabet gücünün yükseltilmesinin şart olduğunu kaydeden Avdagiç, iş dünyası olarak sıkça dile getirildiği gibi finansmana erişimin iyileştirilmesi ve kur-enflasyon dengesinin önemine işaret etti.

