İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyonun Düşüşü İçin Üretim ve İstihdam Kritik

İTO Başkanı Avdagiç'ten Enflasyon Değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanabilmesi için üretim, istihdam, ihracat ve yatırımların kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Avdagiç, bu hedefe ulaşmak için reel sektör ile ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması gerektiğini ifade etti.

Ekonomik Program Hedefleri ve Toplantı

Avdagiç, yazılı açıklamasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti. 820 bin üyeye sahip İTO olarak, 2025 yılı ekonomik program hedeflerine ilişkin iş dünyasının taleplerini iletme fırsatı bulduklarını belirtti.

Toplantıda, güç birliği yaptıkları ekonomik programın güncel gelişmeleri hakkında kapsamlı bir istişare gerçekleştirdiklerini kaydeden Avdagiç, şunları söyledi: “Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışmasıyla başarabiliriz.”

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in (sağda), İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.