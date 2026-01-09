İTO Başkanı Avdagiç, İş Dünyasının 2026 Beklentilerini Yılmaz’a Aktardı

İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Görüştü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının 2026 beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile paylaştı. İTO’dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, Yılmaz’ın ekonomi yönetimini koordine etme yetkinliğinin iş dünyasına güven verdiğini belirtti.

Genel Değerlendirme

Avdagiç, ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecindeki adımlarını takdir ederek, son dönemdeki faiz indirimleri, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paketler ve KOBİ tanımının güncellenmesinin reel sektörde memnuniyet yarattığını vurguladı. Ayrıca yurt dışından gelen kargolarda parasal istisnanın kaldırılmasını, e-ihracatta denetimsiz uygulamaların sona erdirilmesini olumlu buldu.

Finansman ve Vergi Temelli Teşvik Talepleri

Avdagiç, iş dünyasının finansmana erişiminin en kritik konu olduğunu belirterek, dezenflasyon sürecinde maliye politikası temelli teşviklere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Temel beklentiler arasında bu yılın ikinci çeyreği sonrasında krediler kadar vergi temelli destek ve teşviklerin etkin devreye alınması yer aldı. KOBİ’ler için sürdürülebilir büyümenin ucuz ve esnek finansmanla beraber maliyetleri azaltan vergisel desteklerden geçtiğini ifade etti.

KOBİ Kredileri, KGF ve Mevduat Politikaları

İTO Başkanı, KOBİ kredileri için kredi büyüme limitlerinin ilk etapta %3,5 seviyesine revize edilmesini ve bankalara işaret edilen TL mevduat hedeflerinin gevşetilmesini önerdi. Mevduat stopaj oranının %17,5’ten %15’e indirilmesinin mevduatın krediye dönüşümünü destekleyeceğini belirtti. KGF desteklerinin 2026 yılında hem hacim hem kapsam olarak genişletilmesinin önemine dikkat çekti ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın etkinliğinin güçlendirilmesini veya bir kamu bankasının bu amaçla görevlendirilmesini uygun bulduklarını söyledi.

Reeskont Kredileri ve Eximbank

Avdagiç, reeskont kredilerinde faizin kullanım anında baştan kesilmesinin KOBİ’ler için dezavantaj oluşturduğunu belirterek, faizin vade sonunda veya dönemsel tahsil edilmesini önerdi. Eximbank desteğinin ihracatçılar için hayati olduğunu vurgulayan Avdagiç, kredi hacminin ilgili yıl ihracat tutarının %10’unun altına düşmemesi gerektiğini, ihracatı düzenli artan firmalara performans bazlı pozitif ayrımcılık uygulanmasını ve teminat mektubu yerine alacak sigortası gibi alternatiflerin yaygınlaştırılmasını talep etti.

İhracat Döviz Dönüşümü ve Destekler

İhracatçıların döviz bozdurma yükümlülüğünün, Merkez Bankası rezervlerinin yükseldiği süreçte daha makul seviyelere düşürülmesi veya kaldırılması beklentisini dile getirdi. Döviz dönüşüm desteğine erişimde getirilen kısıtlar ve bankacılık temelli şartların büyük bölümün desteğe ulaşmasını engellediğini, hizmet ihracatçılarının yeni uygulamalarla kısıtlandığını belirtti.

KDV İadeleri ve Mahsuplaşma

Vergi politikalarında sadeleştirme ihtiyacına değinen Avdagiç, özellikle KDV iade süreçleri ve mahsuplaşma mekanizmasının hızlandırılması ile bu alacakların bankalarda teminat olarak kullanılması halinde iş dünyasının finansman ihtiyacının azalacağını söyledi.

Ticaret Anlaşmaları ve Teşvikler

Avdagiç, STA’ların (Serbest Ticaret Anlaşmaları) yeniden müzakere edilmesi gerektiğini, bazı muhatap ülkelerin AB ile Türkiye’ye kıyasla daha avantajlı anlaşmalarının Türkiye’yi ikincil konuma düşürdüğünü belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan yatırım teşvikleri ve HIT-30 programı için teşekkür ederek, teşviklerin orta ölçekli işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri ve Altyapı

Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) ayrılan kaynağın 500 milyar TL’ye yükseltilmesini olumlu bulduğunu, ancak kullanım şartlarının gevşetilerek toplam yatırım tutarı şartının bir kısmının 250 milyon TL’ye indirilmesi gerektiğini söyledi. Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi, liman bağlantılarının artırılması ve yük taşımacılığının hızlandırılmasının ticarete doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Ücretler, Vergileme ve Sağlık Sektörü

Ücretlilerin net gelirinin korunması amacıyla Gelir Vergisi tarifesinde yıllar içindeki erozyonu giderecek gerçekçi bir artış yapılmasını öneren Avdagiç, küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarının mevcut fiyatlama ve geri ödeme politikaları nedeniyle zorlandığını, ilaç fiyatlandırması, ruhsat ve izin süreçlerinin sadeleştirilip hızlandırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Enerji ve Emek Yoğun Sektörler

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki bürokrasinin sadeleştirilmesi ve firmaların kendi enerjisini üretme izin süreçlerinin hızlandırılması beklentisini dile getiren Avdagiç, tekstil, deri, ayakkabı, mobilya gibi emek yoğun sektörlerin artan işçilik ve enerji maliyetleri ile dış talep dalgalanmaları nedeniyle sıkıntıda olduğunu, bu sektörlerin vergisel destek, teşvik ve uygun koşullu finansmanla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Üretim Maliyeti ve Kur Farkı

Üretim maliyetleri ile kur artışı arasındaki makasın büyüdüğünü belirten Avdagiç, son dört yılda enflasyonun %367, asgari ücretin %560, dolar/TL kurundaki artışın %217 ve euro/TL artışının %228 olduğunu hatırlatarak, enflasyonla mücadelenin 2026’da önceliklendirilmesi yönünde destek istedi.

Deprem Dönüşümü ve Yarısı Bizden

Beklenen Marmara depremi kapsamında yürütülen ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla İstanbul’da önemli dönüşüm sağlandığını belirten Avdagiç, 2026 sonunda bitmesi öngörülen desteklerin 2028 sonuna kadar uzatılması ve güçlendirme çalışmalarının konutların yanı sıra ticari alanlara da yayılması talebini iletti.

Kapanış

Avdagiç konuşmasını, ülkenin ekonomik hedeflerine birlikte ulaşma vurgusuyla tamamladı: "İnanıyorum ki, ülkemizi çok daha iyi bir yere hep birlikte taşıyacağız. Türkiye’yi ekonomide hak ettiği birinci lige hep birlikte taşıyacağız."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ