İTO Başkanı Avdagiç’ten 144’üncü Kuruluş Yılı Mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kuruluşun 144’üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajla 800 bin üyeye şükranlarını iletti ve İTO’nun hem Türkiye’de hem dünyada oynadığı rolü bir kez daha vurguladı.

Başkanın vurgusu: İTO’nun sesi her yerde yankılanıyor

Avdagiç, açıklamasında, "İTO etkisini ve gücünü Türkiye’nin her köşesinde, dünyanın her ülkesinde ve kıtasında hissettiriyor. Çünkü İTO bir ses verdi mi, bu ses her yerde yankılanır. Çünkü biz İstanbul Ticaret Odasıyız. 144’üncü yılımızda bize bu gücü verdiği için 800 bin üyemize, onları temsil eden meclisimize ve meslek komitelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Üyelerin sorunlarını en yüksek sesle aktarıyoruz

1882 yılında faaliyetlerine başlayan İTO’nun kuruluş yıldönümünde üyelerini tebrik eden Avdagiç, oda üyelerinin ve sektörlerin taleplerini ilgili belediyelere, bakanlıklara, hükümete ve devletin ilgili mercilerine ilettiklerini ve kamuoyu önünde en yüksek sesle dile getirdiklerini belirtti.

İhracat ve fuar faaliyetleriyle küresel pazarda yer

İTO’nun amacının İstanbul ve Türkiye’nin ticaretini, üretimini ve rekabetçiliğini artırmak olduğunu vurgulayan Avdagiç, üyeleri yeni pazarlarla buluşturmayı öncelik haline getirdiklerini söyledi. "Her yıl ortalama bin 250 firmayı 18 ülkede 40’ı aşkın fuara taşıyarak Türk ürünlerini dünyanın her köşesinde rekabete dahil ettik" diyerek İTO’nun ihracat başarısındaki katkısına dikkat çekti.

İDTM ve İFM: Fuarcılıkta atılan adımlar

Avdagiç, İTO iştiraklerinin başarılı bir dönem geçirdiğini ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesindeki İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) ulusal ve uluslararası fuarcılıkta yüz akı olduğunu kaydetti. Dönemlerinde 20 yıla yayılan müzmin kiracı sorununu mahkeme yoluyla kesin olarak çözerek İDTM’nin tüm salonlarının tek işleticisi hâline geldiklerini ve fuar alanlarına tapu aldıklarını ifade etti.

BTM ve girişimcilikte büyüme

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) İTO desteğiyle bugüne kadar 11 bini aşkın girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdığını söyleyen Avdagiç, "BTM’yi dünyanın en iyi 3’üncü startup merkezi yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim, turizm ve savunma sanayii yatırımları

Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesinin 9 bini aşkın öğrencisi ve 28 bin mezunu ile gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca TUGEV ve ICVB ile şehirdeki kongre ve turizm faaliyetlerinin büyümesine katkı sağladıklarını, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak kurulan Teknopark İstanbulu ise 15 yıl içinde Türk savunma sanayinin lokomotif üssü hâline getirdiklerini söyledi.

Çoğulculuk ve ortak hizmet anlayışı

"İTO, Türkiye’nin küçük bir numunesidir" diyen Avdagiç, her siyasi görüşten, ülkenin her bölgesinden ve her inançtan üyeyi bünyelerinde barındırdıklarını; farklılıkları tartışıp müzakere ettiklerini ancak münakaşa etmediklerini belirtti. Amaçlarının üretimi ve refahı artıracak hizmet üretmek olduğunu vurguladı.

Kapanışta Avdagiç, İTO’nun sadece üye sayısıyla değil icraatlarıyla da dünyanın en büyük odalarından biri olduğunu hatırlatarak, 144’üncü yılda sağlanan güç ve destek için tekrar 800 bin üyeye, meclise ve meslek komitelerine teşekkür etti.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ