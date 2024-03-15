İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasında"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına geldiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı mart ayı Meclis toplantısında ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Avdagiç, dezenflasyon politikalarının üretim ve ihracatı olumsuz etkilediğini belirterek, bu süreçte fedakarlık yapılması gerektiğini ifade etti. Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesinin zor ama imkansız olmadığını dile getiren Avdagiç, Türkiye'nin geçmişte de benzer başarıları elde ettiğini hatırlattı.

Avdagiç, enflasyonla mücadelede kamu ve özel sektörün üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin enflasyonu kalıcı olarak düşürebileceğine inandığını belirten İTO Başkanı, bu sürecin başarıyla tamamlanması halinde ekonomideki olumlu etkilerin görüleceğini ifade etti.

Dış ticaret dengesine ilişkin olarak da olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydeden Avdagiç, ihracatın artış gösterirken ithalatın daraldığını ve dış ticaret açığının ciddi şekilde azaldığını belirtti. Cari açığın düşmesinin döviz talebini azaltacağını ve Türkiye'nin dış kırgınlıklarla mücadelede daha güçlü bir pozisyona geleceğini dile getiren Avdagiç, turizm gelirleriyle birlikte ülkenin yeniden cari fazla verme potansiyeline ulaşabileceğini öngördü.

Öte yandan, Türkiye'de Şubat ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 4,53 artış gösterdiği ve yıllık bazda ise yüzde 67,57 seviyesine yükseldiği belirtildi. Mart ayı enflasyon oranlarının ise 3 Nisan 2024 tarihinde açıklanacağı ifade edildi.



