İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Meslek Liselerinde Avrupa ile 6'ya 1 Fark

AA Finans Masası'nda meslek lisesi tartışması

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olarak meslek liselerinin ve mesleki eğitimin istihdama dönüşme sürecinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

“Avrupa Birliği’nde her 2 çocuktan 1'i, yetiştirildiği branşta çalışıyor. Bizde 6 çocuktan 1’i yetiştirdiğimiz branşta çalışıyor. Yani, çocuk meslek lisesini bitiriyor, tezgahtar oluyor, kuryeci oluyor, başka işler yapıyor. Gönül ister ki çocuğu biz o branşta yetiştirdiysek, o çocuk o branşta çalışabiliyor olsun.” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak AA Finans Haberleri Müdürü Mehmet Kadir Kılınç (sağ 2), AA Finans Haberleri Kıdemli Muhabiri Elif Ferhan Yeşilyurt'un (sağda) sorularını yanıtladı.