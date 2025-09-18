İzmir'de Interfresh Eurasia Fuarı kapılarını açtı

İzmir'de düzenlenen Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia) kapılarını açtı. Açılışa KKTC, Irak ve Türkiye'den önemli isimler katıldı.

Açılış konuşmaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin KKTC'yi her alanda desteklediğini vurgulayarak, "Üretim ve ihracat konusunda hedeflerine ulaşma noktasında Türk üretici ve halkıyla buluşarak, istişare ederek çalışmaları hayata geçirme şansı elde ediyoruz. Bu durum bizim için büyük fırsat. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanda varlığı ve esenliği çok önemli. Yüreğimiz Türkiye'nin her bir ferdiyle atıyor. Üretim ve ihracat konusundaki hedeflerimize ulaşmak için birlikte adımları atıyoruz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Orta Doğu'ya sağladığı katkılara dikkat çekerek, "Türkiye bütün alanlarda devletlere, çevresindeki milletlere büyük katkı ve destek sağlamaktadır. Türkiye ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege ve İzmir'deki tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. Fuarda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuarın, KKTC'nin partner ülke olduğu belirtilirken, organizasyona 60 ülkeden 600 yabancı alıcının katılmasının beklendiği ve fuarın 20 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

Tugay'dan çöp tesisleri ve kentsel dönüşüm açıklaması

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentteki çöp ve çöp depolama tesisleriyle ilgili olarak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bizim ilgili bürokrat arkadaşlarımız haftalardır bu konuyu konuşuyor. Bize kısa vadede acil çözüm, orta ve uzun vadede de plan lazım. Bunlarla ilgili kararlar aldık. Mümkün olan en kısa sürede çöp ve bertaraf tesisleri yapılacak. Onun için muhtelif yerler belirlendi. Birkaç tane yapılacak. Bu şekilde İzmir'in atık ve her tarafı sorunu kökten çözmüş olacağız." dedi.

Tugay, bazı ilçelerde toplanmayan çöplerin belediye ve çalışanlar arasındaki sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

Kentsel dönüşüm ve konut kooperatiflerindeki bazı hak sahiplerinin, "Bizi borç batağına çekecek, 95 bin lira aylık taksit" söylemlerine tepki gösteren Tugay, bu iddiaları "baştan aşağı uydurma, tamamen astarı olmayan" olarak nitelendirdi. Tugay, Örnekköy'deki çalışmalara değinerek, "Buralarda asla hiç kimseye aylık yüksek bedeller falan ödetilmiyor. En yüksek rakam da 50 bin lira civarında." ifadelerini kullandı.