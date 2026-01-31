İzmir'den Çiftçiye Buzağı Kiti ve Dezenfektan Desteği — 3.500 Üretici

İzmir'den Çiftçiye Buzağı Kiti ve Dezenfektan Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şap hastalığı ve artan buzağı ölümlerine karşı harekete geçti. Kentte büyükbaş hayvancılıkla geçinen üreticilere yönelik başlatılan destek kapsamında 3 bin 500 çiftçi'ye bağışıklığı güçlendirecek buzağı kiti ve dezenfektan dağıtıldı. Dağıtımlar Kınık'ta başlayıp diğer ilçelerde devam ediyor, üreticilere hastalıklara karşı bilgilendirme yapılıyor.

Yerel yönetimden kapsamlı destek

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen uygulama, artan girdi maliyetleri ve şap kaynaklı riskler karşısında üreticileri yalnız bırakmamayı hedefliyor. İzmir, yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan varlığı ile ülke genelinde öne çıkan illerden biri olduğu için tedbirlerin öncelikli olduğu belirtildi.

Buzağı kitinde neler var?

Hazırlanan paketlerde buzağıların hijyenini ve bağışıklığını desteklemeye yönelik malzemeler yer alıyor: biberon, emzik, göbek klipsi, bağışıklık sistemini destekleyici ağız pastası, sağım öncesi ve sonrası meme daldırma kabı, meme dezenfektanı, kova ve toz dezenfektan.

Dağıtımın kapsamı

Dağıtımlar Kınık'ta başlatıldı; Beydağ, Bayındır, Ödemiş, Tire, Kiraz başta olmak üzere büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu ilçelerdeki toplam 3 bin 500 çiftçi'ye destek sağlandı.

Buzağı ölümleri Türkiye'de yüzde 20 oranında

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, şap hastalığı ve buzağı ölümlerine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Şap hastalığı, çift tırnaklılarda görülen son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Et ve süt ürünlerinde düşüşlere ve ciddi ticari kısıtlamalara neden olmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, öncelikli hedefimiz, ülkemizde ve ilimizde yoğun olarak görülen şap hastalığına karşı bir önlem almaktı. Bunun dışında, buzağı kayıpları ise ülkemizin en büyük problemlerinden birisi. Buzağı kayıplarında ölüm oranı dünyada yüzde 3-4’lerdeyken Türkiye’de bu oran maalesef yüzde 15-20’lerde. Bu oranın bu kadar yüksek olmasının en önemli sebeplerinden birisi, buzağıların doğduktan sonra bakımlarının yeterince hijyenik ortamlarda yapılmaması ve bağışıklık sistemlerinde eksiklikler olması'.

Eğitim ve hızlı müdahale

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla hızlı bir önlem alındığını belirten Üngür, 'Hazırladığımız buzağı kitlerini ve toz dezenfektanlarını üreticilerimize ulaştırmak için dağıtıma başladık. İzmir’de yaklaşık 1 milyon civarında büyükbaş hayvan var. Büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olan İzmir’imizde, özellikle et ve süt veriminde düşüşe yol açan bu hastalığa karşı önlem almamız gerekiyor. Bundan dolayı da Kınık ilçemizde başladığımız buzağı kiti dağıtımına İzmir’in diğer ilçelerinde de devam edeceğiz. Buzağı kitiyle birlikte, çiftçilerimizi bu konuda eğitiyoruz ve bilgilendiriyoruz. Hazırladığımız broşürlerle de buzağı kiti içeriğinin nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yapıyoruz' dedi.

Üreticilerin görüşleri

Kınık Osmaniye Mahalle Muhtarı Gülşen Pınar yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, 'Çok iyi bir çalışma oldu. Şap hastalığı oldukça yaygın. Bu nedenle köylerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz için çok faydalı oldu, teşekkür ediyoruz. Desteklerin özellikle küçük üreticilere yönelik olması çok daha anlamlı. Şap hastalığı da ilerlemiş durumda. Bu destekler gerçekten çok iyi oldu' ifadelerini kullandı.

Kınık Kocaömer Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız da, 'Çok güzel destekler. Daha önce de arı desteği almıştım, bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Şap hastalığı şu an her tarafı sarmış durumda. Bu hizmet tam zamanında yapıldı. Hayvan giriş çıkışları da denetlenirse hastalığın önüne geçmek daha kolay olur. Sıkıntıların geçeceğine inanıyoruz. Hizmetler güzel, devamını diliyoruz' diye konuştu.

Kınıklı üretici Özcan Doğan ise, 'Biz çok memnun kaldık, teşekkür ederiz. Keşke herkes çiftçisine böyle sahip çıksa. Bir de hastalık çıktı. Şu an hayvanlarımız hazır yiyor, dışarı salamıyoruz. Meralarımız var ama şap hastalığından dolayı dışarı salamıyoruz. Büyükşehir’in verdiği bu kitler çok güzel' dedi ve ekledi: 'Biz bunları veterinerden parayla alsak çok büyük para. Bu yardımları bekliyordum. Ne yapalım elimiz kolumuz bağlı. Süt zaten para etmiyor. Hayvancılık bitti. Kınık’ın Kocaömer Mahallesi’nde 3 kişi kaldık'.

Belediyenin dağıtımı ve eş zamanlı bilgilendirme çalışmaları, yerel üreticilerin hem mali yükünü hafifletmeyi hem de hastalıkların yayılmasını önlemeyi hedefliyor.

ÇİFTÇİYE BUZAĞI KİTİ VE DEZENFEKTAN DESTEĞİ