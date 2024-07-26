İzmir'den Konya'ya Yerli Boğalar: Sperma Üretiminde Yeni Dönem

İzmir'de Yerli Boğalar Konya'ya Gönderildi

İzmir'in Tire ilçesindeki Yeni Çiftlik, yerli boğa projeleri ile dikkat çekiyor. Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen boğalar, artık sperma üretimi için Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.

Gelişim Süreci

Özel bir şirket tarafından işletilen çiftlikte, ABD'den getirilen Jersey ırkı hayvanlardan elde edilen embriyolarla üretimi gerçekleştirilen üç yerli boğa, böylece yerli genoma sahip oldu. Geçtiğimiz günlerde Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü'nde sağlık testleri başarıyla tamamlandı.

Yerli Genoma Sahip Boğalar

Yerli genomla desteklenen Jersey genetik özellikleri üzerinde verimliliği artıran bu üç boğa, Mayer, Ayer ve Paradox isimleriyle anılıyor. Şimdi ise Konya'da sperma üretmek için genetik şirketine teslim edildiler.

Hayvancılıkta Yenilik

Hayvancılık Operasyonları Müdürü Bünyamin Şahin, bu yerli boğaların mevcut sperma ithalatına önemli bir alternatif oluşturduğunu ifade etti. Şahin, boğaların sağılmasının ardından gerekli testlerle birlikte Türkiye ve dünya pazarına sunulacağını belirtti.

“Bu gelişme, hayvancılık sektörümüzde ithalatı azaltacak ve ihracat potansiyelimizi artıracak. Artık ithal spermaya ihtiyacımız kalmayacak ve bu bizim için önemli bir kazanç olacaktır.” dedi.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir çiftlikte Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yerli boğalar, sperma üretmek üzere Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir çiftlikte Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yerli boğalar, sperma üretmek üzere Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir çiftlikte Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yerli boğalar, sperma üretmek üzere Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir çiftlikte Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yerli boğalar, sperma üretmek üzere Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir çiftlikte Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yerli boğalar, sperma üretmek üzere Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.