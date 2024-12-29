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İzmir ve Denizli İş Dünyası, İstihdamı Koruma Programı'nı Destekliyor

İzmir ve Denizli'deki iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İstihdamı Koruma Programı'nı olumlu buldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:04
İzmir ve Denizli İş Dünyası, İstihdamı Koruma Programı'nı Destekliyor

İzmir ve Denizli İş Dünyası Temsilcileri İstihdamı Koruma Programı'nı Değerlendirdi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle başlatacakları İstihdamı Koruma Programını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Özgener, bu yıl üretim maliyetleri ve piyasalardaki belirsizlikler sebebiyle KOBİ'lerin istihdamda zorluklar yaşadığını ifade etti.

Mevcut İstihdamı Korumanın Önemi

Özgener, yeni istihdamı teşvik etmek kadar mevcut istihdamı korumanın da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak için önemli adımlar atmaktadır." dedi. Ayrıca, bu sektörlerin desteklenmesine yönelik taleplerinin birçok platformda dile getirildiğini ekledi.

2024 İstihdam Düzeyinin Korunması

Özgener, 2024 sonlarındaki istihdam düzeyinin 2025 yılı itibarıyla korunmasına yönelik olarak, çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek verilmesinin planlandığını belirtti. Bu desteklerin, emek yoğun sektörler ve kadın istihdamını teşvik eden alanlar için daha anlamlı olacağına inandığını söyledi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin Değerlendirmesi

Sibel Zorlu, Türkiye'deki yüksek enflasyon, döviz dalgalanmaları ve artan iş gücü maliyetlerinin, istihdam ve üretim üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu belirtti. KOBİ'lerin bu zorlu süreçte ayakta kalabilmek için mücadele verdiğini ifade eden Zorlu, KOSGEB tarafından başlatılacak destek programının çok değerli olduğunu kaydetti.

Denizli Sanayi Odası'nın Desteği

Selim Kasapoğlu, üretim için desteklerin önemli olduğunu vurguladı. Refah seviyelerinin üretim kapasitesi ile artacağını belirten Kasapoğlu, desteklerin sanayici ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Denizli'deki sanayi sektörünün bu tür teşviklerle daha güçleneceğine olan inancını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 2025 ocak ayında KOSGEB aracılığıyla İstihdamı Koruma Programı'nı başlatacaklarını açıklamıştı.

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