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Japonya Merkez Bankası'ndan Faiz Artışı: 17 Yılın En Yüksek Seviyesi

Japonya, kısa vadeli politika faizini 0,25'ten 0,5'e çıkararak son 17 yılın zirvesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:04
Japonya Merkez Bankası'ndan Faiz Artışı: 17 Yılın En Yüksek Seviyesi

Japonya'dan Tarihi Faiz Artışı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli politika faizini son 17 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,5’e yükseltme kararı aldı. Bu önemli adım, 2008 küresel finansal krizinin ardından gerçekleşen en büyük faiz artışı olarak kaydedildi.

Faiz Artışının Arka Planı

BoJ'nın bugünkü para politikası toplantısındaki açıklamasında, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0,25'ten yüzde 0,5'e yükseltildiği belirtildi. Bu karar, yönetim kurulu üyesi Toyoaki Nakamura’nın muhalefetine rağmen 8'e karşı 1 oyla alındı.

Ekonomik Görünüm ve Enflasyon

Açıklamada, ücretlerin artmaya devam ettiğine ve temel enflasyonun da yüzde 2'ye doğru kademeli olarak yükseldiğine dikkat çekildi. Ayrıca, Ocak Görünüm Raporu'nda sunulan projeksiyonların gerçekleşmesi halinde, bankanın politika faiz oranını artırmaya ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamaya devam edeceği ifade edildi.

Yen ve Nikkei 225 Tepkisi

Bu karar sonrasında yen, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,5 artarak 155,32 seviyesine yükseldi. Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,4 değer kazanarak 40 bin 120 puana ulaşarak yatırımcıların bu karara olumlu tepki verdiğini gösterdi.

2025 Ekonomik Tahminleri

BoJ, üç aylık ekonomik ve fiyat görünüm raporunda fiyat tahminlerini yükselterek, çekirdek enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,4 ulaşacağını ve 2026'da yüzde 2’ye gerileyeceğini öngördü. Ayrıca, Japonya’nın 2025 mali yılında yüzde 0,9 ila yüzde 1,1 arasında büyümesini ve 2026'da ise yüzde 0,8 ila yüzde 1 arasında bir büyüme kaydetmesini bekliyor.

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