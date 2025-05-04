Jeopolitik Gerilimler Türkiye'yi Lojistikte Yeni Rotaların Merkezi Haline Getirebilir

Türkiye'nin Lojistikteki Yükselişi

Küresel ticaretin dinamikleri, jeopolitik gerilimlerin artışıyla yeniden şekilleniyor. Lojistik sektöründe yaşanan zorluklar, Türkiye'nin yeni rotaların merkezi olarak öne çıkma potansiyelini artırıyor. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, bu süreçte küresel lojistik zincirlerinin değişime zorlandığını ifade ediyor.

Jeopolitik Risklerin Etkisi

Orta Doğu, Karadeniz ve Asya-Pasifik bölgelerindeki siyasi gerginlikler ve ABD'nin dış ticaret politikaları, sektörde maliyet ve güvenlik sorunlarını derinleştiriyor. Jeopolitik risklerin artması, taşımacılık rotalarını ve tedarik zinciri planlamalarını doğrudan etkiliyor. Kızıldeniz'deki saldırılar, Karadeniz'deki çatışmalar, Tayvan çevresindeki gerilimler, lojistik sektöründe maliyet artışlarına yol açarken rota değişikliklerini zorunlu hale getiriyor.

ABD'nin Ticaret Politikalarının Sonuçları

ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan ek gümrük vergileri, özellikle Çin ile olan ticaret hacmini daraltarak küresel taşımacılık firmalarını olumsuz etkiledi. Engin, bu bağlamda "trade wars" olarak adlandırılan ticaret savaşlarının tarihsel bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Türkiye'nin Stratejik Avantajları

Türkiye, özellikle Avrupa'nın yeni rota arayışlarında ön plana çıkabilir. Engin, "Bu belirsizlik sürecinin bir an önce nihayete erdirilmesi önemli çünkü iş dünyasında ciddi endişelere yol açıyor." diyerek, Türkiye'nin ticari ilişkilerde nasıl değer kazanabileceği üzerinde duruyor.

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Türkiye'nin jeopolitik konumunun tarihsel olarak doğu-batı ve kuzey-güney arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtiyor. Orta Koridor gibi projeler, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini artırmaktadır.

Yatırım Fırsatları

Aras, "Bölgesel çatışmalar ve ticaret savaşlarının gölgesinde, Türkiye'nin küresel lojistik alanında daha etkin bir oyuncu olması sağlanabilir.” diyerek, Türkiye’nin potansiyelini vurguluyor. Sektördeki gelişmeler, Türkiye'nin tedarik ve lojistik üssü olarak sunduğu avantajların öneminin artmasına olanak sağlayabilir.

Özetle, Türkiye'nın coğrafi pozisyonu ve artan uluslararası gerilimler, sektördeki tüm paydaşların dikkatini çekiyor. Kriz anlarında değişime hızla uyum sağlama yeteneği, Türkiye'nin lojistik sektöründe sürdürülebilirliğini koruma kapasitesini artırıyor.

Küresel ticaretin önemli ayaklarından lojistik sektörü, son yıllarda artan jeopolitik riskler ve ticaret politikalarındaki sert değişimlerin etkisiyle zorlu bir dönemden geçerken, bu dönemde Türkiye, yeni rotaların merkezi olarak öne çıkabilir. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küresel ticaretin önemli ayaklarından lojistik sektörü, son yıllarda artan jeopolitik riskler ve ticaret politikalarındaki sert değişimlerin etkisiyle zorlu bir dönemden geçerken, bu dönemde Türkiye, yeni rotaların merkezi olarak öne çıkabilir. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.