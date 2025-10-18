Kacır: 1 milyar dolardan fazla uluslararası finansmanla yeşil dönüşüm hızlanıyor

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda kritik mesajlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sanayi ve KOBİ'lerinin temiz üretim ve döngüsel ekonomi yatırımlarını uygun maliyetle gerçekleştirebilmesi amacıyla 1 milyar dolardan fazla uluslararası finansmanı ülkeye kazandırdığını duyurdu.

Forumu Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenliyor. Etkinlik ikinci gününde devam ederken, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ile BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi kuruluşların üst düzey temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Forum teması ve bakanın uyarıları

Etkinlik, Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm temasıyla gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu kapsamında sürdürülebilir gelecek için yeni yol haritalarını masaya yatırdı. Kacır, erişilebilirliğin getirdiği kontrolsüz tüketim alışkanlıklarının çevre üstündeki baskıyı artırdığını belirterek, Antarktika'da dahi mikroplastiklere rastlanmasının üretim ve tüketim anlayışının yerkürenin alarm verdiğini gösterdiğini vurguladı.

Bakan Kacır, döngüsel ekonomi modelinin tercih değil, gelecek nesillere karşı ahlaki bir sorumluluk ve ortak yükümlülük olduğunu söyledi. Küresel hedeflere ulaşmak için adil sorumluluk paylaşımı ve kararlı uluslararası işbirliğinin şart olduğunu ifade etti.

Adalet, finansman ve kapasite vurgusu

Kacır, sınır tanımayan çevre sorunlarının çözüm reçetesinin sınırları aşan dayanışma olduğunu kaydetti. Çözümün iki temel unsuruna işaret etti: meselenin adalet temelinde ele alınması ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal dönüşüm için ihtiyaç duyduğu finansmana, teknolojiye ve kapasite geliştirmeye erişimin sağlanması.

Türkiye'nin politikaları ve hedefleri

Bakan, Türkiye'nin kaynakların verimli kullanımı için uluslararası adımları desteklediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımından taviz verilmeyen bir sanayileşme modelinin 23 yıldır uygulandığını hatırlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektörlerin sürdürülebilir dönüşümü için kurumlarla yakın işbirliği içinde adımlar attıklarını belirtti ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Kacır, organize sanayi bölgeleri merkezli entegre çevre yönetimiyle atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi prensiplerine dayanan uygulamaların geliştirildiğini aktardı. Gelecek dönemde yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişin, sanayi kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında temel hedef olacağını vurguladı.

Sıfır atık vizyonunun sürdürülebilir kalkınmadaki yeri

Bakan, sıfır atık yaklaşımının 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve kısa sürede yerelden küresele yayılan güçlü bir vicdan çağrısına dönüştüğünü söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu vizyonu üretim süreçlerine ve AR-GE politikalarına entegre etmeye devam edeceklerini belirten Kacır, doğayla uyumlu, kaynakları verimli kullanan, dengeli ve kapsayıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmanın güçlü zeminini koruyacaklarını ifade etti.

1 milyar dolardan fazla uluslararası finansman vurgusuyla Kacır, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine hem ulusal hem küresel düzeyde kararlılıkla ilerlediğini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılarak konuşma yaptı.