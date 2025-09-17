Kacır: TEKNOFEST İstanbul Türk Gençliğini 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne Hazırlıyor

Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da AA canlı yayınında teknoloji yarışmalarının Türk gençliğini Milli Teknoloji Hamlesi'ne hazırladığını söyledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır AA canlı yayınında konuştu

ZEYNEP DUYAR/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'un heyecanı ve coşkusunun önceki yılları aratmadığını belirtti.

Kacır, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında AA'nın canlı yayınına katıldı.

"Teknoloji yarışmalarıyla TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olma sürecini hızlandırıyoruz."

Bakan Kacır, teknoloji yarışmalarının genç yetenekleri keşfetme ve geliştirmede kilit rol oynadığını vurgulayarak TEKNOFEST'in bu süreci hızlandıran önemli bir platform olduğunu ifade etti.

