DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.134.889,92 0,82%

Kadın İnovasyon Programı'nın Başarısı İstanbuldaki Ödül Töreninde Kutlandı

İstanbul'da düzenlenen KADEM 8. Girişimcilik Kampı ödül töreninde, kadın girişimciliği ve teknolojiye katkılar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:50
Kadın İnovasyon Programı'nın Başarısı İstanbuldaki Ödül Töreninde Kutlandı

KADEM İnovasyon Programı 8. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni

İstanbul'da gerçekleştirilen KADEM İnovasyonda Kadın Programı'nın 8. Girişimcilik Kampı ödül töreni, kadın girişimciliği üzerine önemli mesajlar verdi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı.

Önemli Mesajlar ve Destekler

Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, konuşmasında KADEM'in rolü ve kadının ekonomik faaliyetlerdeki yerinin güçlendirilmesi konularına dikkat çekti. Çoştu, "KADEM'in kadınların teknoloji ve inovasyon alanında daha etkili olmalarına yönelik inisiyatiflerini çok değerli buluyoruz," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Teknoloji Ekosisteminde Kadınların Yeri

Çoştu, kadın girişimciliğini destekleme amacıyla Kadın Girişimciliği İnisiyatifi adlı yeni bir platform kurduklarını duyurdu. Bu platformun, kadın liderler ve girişimciler ile kamu kuruluşlarının iş birliği içinde daha aktif olmasını hedeflediklerini belirtti.

İnovasyon ve Girişimcilik Destekleri

Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin gelişimi üzerinde durarak, son dönemde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve yeni projelerden bahsetti. Çoştu, "Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için bir dizi yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz," dedi.

Gençler İçin Girişimcilik Fırsatları

Teknoloji ve girişimcilik alanında gençlerin desteklenmesi amacıyla Teknofest Atölyeleri projesinin başlatıldığını kaydeden Çoştu, bu atölyelerin 81 ilde üniversitelerde kurulmasının hedeflendiğini açıkladı.

KADEM'in ve devlet desteklerinin birleşimiyle, Türkiye teknoloji alanında uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın İnovasyon Programı'nın Başarısı İstanbuldaki Ödül Töreninde Kutlandı
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Değişiyor
3
Emeklilere 2.500 TL'lik ek ödeme çıktı! Maaş hesabınızı kontrol edin: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
4
Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan’da açıklanacak
5
Peugeot araba almanın tam sırası! Bu modelinde kapış kapış gidecek indirimli fiyat!
6
Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Durumu
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı