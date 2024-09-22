Kadın İnovasyon Programı'nın Başarısı İstanbuldaki Ödül Töreninde Kutlandı

KADEM İnovasyon Programı 8. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni

İstanbul'da gerçekleştirilen KADEM İnovasyonda Kadın Programı'nın 8. Girişimcilik Kampı ödül töreni, kadın girişimciliği üzerine önemli mesajlar verdi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı.

Önemli Mesajlar ve Destekler

Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, konuşmasında KADEM'in rolü ve kadının ekonomik faaliyetlerdeki yerinin güçlendirilmesi konularına dikkat çekti. Çoştu, "KADEM'in kadınların teknoloji ve inovasyon alanında daha etkili olmalarına yönelik inisiyatiflerini çok değerli buluyoruz," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Teknoloji Ekosisteminde Kadınların Yeri

Çoştu, kadın girişimciliğini destekleme amacıyla Kadın Girişimciliği İnisiyatifi adlı yeni bir platform kurduklarını duyurdu. Bu platformun, kadın liderler ve girişimciler ile kamu kuruluşlarının iş birliği içinde daha aktif olmasını hedeflediklerini belirtti.

İnovasyon ve Girişimcilik Destekleri

Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin gelişimi üzerinde durarak, son dönemde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve yeni projelerden bahsetti. Çoştu, "Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için bir dizi yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz," dedi.

Gençler İçin Girişimcilik Fırsatları

Teknoloji ve girişimcilik alanında gençlerin desteklenmesi amacıyla Teknofest Atölyeleri projesinin başlatıldığını kaydeden Çoştu, bu atölyelerin 81 ilde üniversitelerde kurulmasının hedeflendiğini açıkladı.

KADEM'in ve devlet desteklerinin birleşimiyle, Türkiye teknoloji alanında uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor.