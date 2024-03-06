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Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Nakit ihtiyacı olan kadınlara müjde! 150 bin TL destek verilecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 07:21
Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Kadınlara 150 bin TL kredi desteği verilecek! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADINLARA 150 BİN TL DESTEK

Kadınlara evlilik destekleriyle ilgili 150 bin TL ödemede yaş sınırı olmayacak. Evlilik öncesinde ve sonrasında kadınlara dört farklı destek verilecek. Çeyiz parası ve 24 maaş bu kategoride yer alıyor. Ödemeler evlilik gerçekleşmeden yapılmıyor. Her ay babasından 3 bin TL yetim maaşı alan kız çocuğu çeyiz yardımı kapsamında 72 bin TL ödeme alıyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından olarak hesaplanıyor. Ek ödemeler bu tutarlardan ayrı oluyor. Başvuru yapmak için 5 sene bir süre bulunuyor, bu süre içinde başvurulmazsa hak kaybı yaşanıyor. Süreyi geçirmemek önem taşıyor ve başvurular SGK'ya yapılıyor. Pilot bölge olarak deprem bölgesinde uygulanan 150 bin TL faizsiz kredi 2 sene ödemesiz ve 48 ay vadeyle veriliyor. Ödemeler faizsiz yapılıyor. 

kadınlara 150 bin tl destek

Ödemelerden faydalanabilmek için nikahtan 2 ay öncesinde başvuru yapmak ve 30 yaşından gün almamak şartı aranıyor. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılıyor. 2 yaşından önce ilk evliliğini yapan kişiler ödemelerden faydalanabiliyor. Evlilik öncesinde bankada çeyiz hesabı yapmak ve 36 ay ödeme yapmak şartıyla birikimin yüzde 25 oranı veriliyor. Güncel olarak 58 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Çiftin ayrı ayrı hesap açması durumunda 116 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Babalar 18 yaşından küçük kızlarına hesap açabiliyor. Evlenen kadınlar 1 sene içinde başvuru yaparlarsa çalışılan işyerinde biriken tazminat istifa etseler de ödenebiliyor. Normal şartlarda istifa eden kişi tazminattan faydalanılamıyor ancak evlilik sebebiyle istifa olursa tazminat ödemesi yapılıyor. Başvuru yaparken evlilik cüzdanı fotokopisinin sunulması ve son işyerinde en az 1 senedir çalışıyor olunması gerekiyor. 

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