Kadınlara 3 destek birden! Devlet başvuru yapan kadınlara on binlerce lira para yağdıracak

Türkiye’de sosyal destekler her geçen gün çoğalıyor. Öncelikle dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler sunulurken kadınlar bu alanda öne çıkıyor. Sosyal desteklerin yanı sıra evlilik hazırlığı yapan genç kızlara da dört farklı katkı sağlanıyor.

EVLENECEK KADINLAR İÇİN 4 AYRI DESTEK

Bu şekilde evlilik öncesi ve sonrası verilen bu haklar kadınların evlilik hayatlarını rahatlatıyor. Burada dört farklı yardımdan bahsedebiliriz.





YETİMLER İÇİN 24 AY MAAŞ

Evlendiklerinde babası vefat etmiş yetim kızlara 24 aylık maaş kadar çeyiz desteği veriliyor. Ödenecek miktar alınan maaşa göre hesaplanıyor. Fakat bunu almak için başvurmak gerekiyor.

Burada kadının kaç yaşında olduğu önemli değil. Evlenirken maaş almaya devam etmesi yeterli oluyor. Ödemeler evlilik sonrasında yapılıyor. Bu nedenle nikah kıyılmadan başvurmak mümkün değil. Bu paranın tutarı yetim kızın babasından aldığı maaşla belirleniyor. Mesela; babasından her ay 3 bin lira yetim aylığı alan bir kız çocuğuna, çeyiz desteği olarak toplam 72 bin lira ödeniyor.

Çeyiz desteği 24 aylık maaş kadar veriliyor. Ek gelirler bu hesaba dahil edilmiyor. Başvuru için 5 yıllık bir süre sınırı var. Bu süre geçtikten sonra başvurmayan kız çocuğu hakkını kaybediyor. Bu yüzden süre bitmeden başvurmak önemli. Çeyiz desteği tek seferlik ödeniyor ve başvurular SGK’ya yapılıyor.





150 BİN LİRA AİLE DESTEĞİ

Deprem bölgesindeki evlilik adaylarına yönelik bir uygulama başlatıldı. Bu uygulamaya göre, evlenecek olan çiftlere 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Kredinin geri ödemesi 2 yıl sonra başlıyor ve 48 ay sürüyor. Ödemelerde hiçbir faiz uygulanmıyor. Bu destekten faydalanmak isteyenlerin 30 yaşını doldurmamış olması ve nikah tarihinden en az 2 ay önce başvurması gerekiyor. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılıyor.

DEVLETTEN ÇEYİZ DESTEĞİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 27 yaşını geçmeden evlenenlere bir destek sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için evlenmeden önce Türkiye’de bir bankada çeyiz hesabı açmak ve bu hesaba en az 36 ay boyunca para yatırmak gerekiyor. Devlet, birikimin yüzde 25’ini destek olarak veriyor. Bu desteğin üst limiti her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Şimdilik verilen destek miktarı 58 bin lirayı geçmiyor. Çiftler eğer ayrı ayrı hesap açarlarsa destek miktarı 116 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca babalar, 18 yaşından küçük kız çocukları için de çeyiz hesabı açabiliyor.

Evlilik, çalışan kadınlar için bir fırsat oluyor. Evlendikten sonra 1 yıl içinde başvuran kadınlar, çalıştıkları işten ayrılarak tazminatlarını alabiliyorlar. Yasalar, istifa edenlere tazminat ödemesi yapmıyor ancak kadınlar evlilik sebebiyle bu haktan faydalanıyor. Başvuru yaparken evlilik cüzdanının bir kopyasını da getirmek zorunlu. Ayrıca tazminat almak için son çalıştığı işte en az 1 yıl görev yapmış olmak şart.