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Kalabalık aileler bayılacak! Opel'in o modelinde fıstık gibi kampanya duyuruldu

Kalabalık ailelerin yüzünü güldürecek kampanya! Bu modelde indirim başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:30
Kalabalık aileler bayılacak! Opel'in o modelinde fıstık gibi kampanya duyuruldu

Opel markası araç sahibi olmak isteyen ailelerin yüzünü güldürecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KALABALIK AİLELERE GÜZEL HABER

Araç sahibi olmak isteyen kalabalık aileler markaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Opel markası araç piyasasında yaşanan yükselişleri ve durgunluğu fırsat bilerek SUV kategori araçlarda indirim yapmaya karar verdi. Opel markası Şubat ayı sonuna kadar devam edecek yeni bir SUV araç kampanyası başlattı. Kampanya ile ilgili bütün detaylar markanın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

opel crossland kampanyası

Sektördeki krizin hafifleyebilmesi için başlatılan kampanyada satışların artması ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kolaylıkla araç sahibi olabilmesi hedefleniyor. Özellikle kalabalık ailelerin sık sık tercih ettiği CROSSLAND modelde Şubat ayı sonuna kadar geçerli yeni bir kampanya başladı. Sıfır Crossland modele sahip olmak isteyen müşterilere 200 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi ya da 150 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği verilecek. Kampanya detayları ile ilgili bilgiler Opel resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

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