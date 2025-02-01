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Kalkınma Ajanslarına 2025 İçin 2,7 Milyar Lira Transfer Ödeneği Belirlendi

Kalkınma ajansları için 2025 yılı transfer ödeneği 2,7 milyar lira olarak onaylandı. Ödenek dağılımı detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:52
Kalkınma Ajanslarına 2025 İçin 2,7 Milyar Lira Transfer Ödeneği Belirlendi

Kalkınma Ajansları için 2025 Yılı Transfer Ödeneği

Kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2,7 milyar lira olarak belirlendi. Bu durum, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ödeneğin Dağılımı

Toplamda belirlenen 2 milyar 650 milyon liralık ödeneğin %50'lik kısmı (1 milyar 325 milyon lira), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) ile nüfus değerlerine göre kalkınma ajansları arasında dağıtılacak.

Ödeneğin %30’luk kısmı (795 milyon lira) ise, mevcut bütçe ödeneklerinin yetersiz kaldığı kalkınma ajanslarına, mali destek programları ve güdümlü projelerin finansmanı için aktarılacak. Bu projeler, bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olan etkilerinin yanı sıra yenilikçi özellikleri göz önüne alınarak değerlendirilecek.

Acil Durumlar için Ekstra Destek

Doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi acil durumlar için geliştirilen projelerle, zorunlu genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajanslarına gerekli kaynaklar sağlanacak.

Performansa Bağlı Ödenek

Ödeneğin %20'lik kısmı (530 milyon lira) ise, kalkınma ajanslarının 2024 yılındaki performanslarına bağlı olarak aktarılacak.

Kalkınma Ajanslarına Yapılacak Transferler

Aşağıda, kalkınma ajanslarının alacağı transfer ödenekleri yer almaktadır:

  • TR10 İstanbul: 30,719,760 Lira
  • TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli: 42,729,331 Lira
  • TR22 Balıkesir, Çanakkale: 46,767,932 Lira
  • TR31 İzmir: 35,598,128 Lira
  • TR32 Denizli, Aydın, Muğla: 43,665,832 Lira
  • TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak: 51,839,165 Lira
  • TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik: 37,487,952 Lira
  • TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova: 37,632,310 Lira
  • TR51 Ankara: 33,422,043 Lira
  • TR52 Konya, Karaman: 46,266,222 Lira
  • TR61 Isparta, Antalya, Burdur: 37,139,806 Lira
  • TR62 Adana, Mersin: 52,113,117 Lira
  • TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: 60,666,165 Lira
  • TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir: 55,321,634 Lira
  • TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat: 52,394,742 Lira
  • TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın: 48,473,660 Lira
  • TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop: 57,497,059 Lira
  • TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya: 54,768,233 Lira
  • TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane: 56,941,486 Lira
  • TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt: 62,844,572 Lira
  • TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan: 63,564,356 Lira
  • TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli: 59,551,016 Lira
  • TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari: 69,235,295 Lira
  • TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis: 56,159,835 Lira
  • TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa: 63,622,344 Lira
  • TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt: 68,578,005 Lira

Toplam: 1,325,000,000 Lira

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