Kalkınma Ajanslarına 2025 İçin 2,7 Milyar Lira Transfer Ödeneği Belirlendi

Kalkınma Ajansları için 2025 Yılı Transfer Ödeneği

Kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2,7 milyar lira olarak belirlendi. Bu durum, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ödeneğin Dağılımı

Toplamda belirlenen 2 milyar 650 milyon liralık ödeneğin %50'lik kısmı (1 milyar 325 milyon lira), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) ile nüfus değerlerine göre kalkınma ajansları arasında dağıtılacak.

Ödeneğin %30’luk kısmı (795 milyon lira) ise, mevcut bütçe ödeneklerinin yetersiz kaldığı kalkınma ajanslarına, mali destek programları ve güdümlü projelerin finansmanı için aktarılacak. Bu projeler, bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olan etkilerinin yanı sıra yenilikçi özellikleri göz önüne alınarak değerlendirilecek.

Acil Durumlar için Ekstra Destek

Doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi acil durumlar için geliştirilen projelerle, zorunlu genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajanslarına gerekli kaynaklar sağlanacak.

Performansa Bağlı Ödenek

Ödeneğin %20'lik kısmı (530 milyon lira) ise, kalkınma ajanslarının 2024 yılındaki performanslarına bağlı olarak aktarılacak.

Kalkınma Ajanslarına Yapılacak Transferler

Aşağıda, kalkınma ajanslarının alacağı transfer ödenekleri yer almaktadır:

TR10 İstanbul: 30,719,760 Lira

TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli: 42,729,331 Lira

TR22 Balıkesir, Çanakkale: 46,767,932 Lira

TR31 İzmir: 35,598,128 Lira

TR32 Denizli, Aydın, Muğla: 43,665,832 Lira

TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak: 51,839,165 Lira

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik: 37,487,952 Lira

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova: 37,632,310 Lira

TR51 Ankara: 33,422,043 Lira

TR52 Konya, Karaman: 46,266,222 Lira

TR61 Isparta, Antalya, Burdur: 37,139,806 Lira

TR62 Adana, Mersin: 52,113,117 Lira

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: 60,666,165 Lira

TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir: 55,321,634 Lira

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat: 52,394,742 Lira

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın: 48,473,660 Lira

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop: 57,497,059 Lira

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya: 54,768,233 Lira

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane: 56,941,486 Lira

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt: 62,844,572 Lira

TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan: 63,564,356 Lira

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli: 59,551,016 Lira

TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari: 69,235,295 Lira

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis: 56,159,835 Lira

TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa: 63,622,344 Lira

TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt: 68,578,005 Lira

Toplam: 1,325,000,000 Lira