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Kalp Çarpıntısına Dikkat: Tedavi Edilmesi Gereken Bir Sorun

Kalp çarpıntıları yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Erken tanı ve tedavi başarı oranını artırıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:19
Kalp Çarpıntısına Dikkat: Tedavi Edilmesi Gereken Bir Sorun

Günlük Hayatı Olumsuz Etkileyen Kalp Çarpıntısı

Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Adem Tatlısu, kalp çarpıntılarının bayılmalara veya kalpte büyümeye neden olabileceğini belirterek, bu durumların mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalp Çarpıntısının Nedenleri

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, stres, uykusuzluk veya aşırı kahve tüketimi gibi etkenlerden kaynaklanan kalp çarpıntıları genellikle benign olup, çoğu hastada %80 oranında tedaviye ihtiyaç duyulmadan ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, bazı durumlarda çarpıntılar kalıcı hale gelebilir ve tedavi gerektirebilir.

Kardiyak Ablasyon ile Tedavi Seçenekleri

Doç. Dr. Tatlısu, kalp ritim bozukluğuna neden olan odakların tespit edilmesinin ardından Radyofrekans (RF) enerjisi kullanılarak veya dondurarak hastalıklı yapının ortadan kaldırılabileceğini ifade etti. Bu işlem, kalp ritim bozuklukları için etkili olabilmektedir.

Ablasyon işleminin başarı oranı, atım kaynağının tespit edilmesine bağlı olarak %70 ila %90 arasında değişmektedir. Erken tanının tedavideki başarıyı artırdığını ifade eden Tatlısu, durumun ilerlemesi halinde başarı oranının %30-40'a düşebileceğini belirtti.

Erken Tanı ve Değerlendirme

Tatlısu, sağlıklı bir kalpte elektrik sinyallerinin düzenli çalışarak kalp atış hızının dakikada 60 ila 100 arasında olduğunu vurguladı. Ritim bozukluğu durumunda ise bu sinyallerin düzensiz olduğunu kaydetti. Çarpıntıların nasıl bir yapı göstermesi gerektiği, üç boyutlu haritalama sistemleriyle hiç radyasyon kullanılmadan da ablasyon işlemine imkan tanıyabilir.

Son olarak, erken tanının tedavi başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, ritim holter cihazı ile 24 saat boyunca izleme yapmanın önemli bilgiler sağladığını ifade etti.

Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Adem Tatlısu, açıklamalarda...

Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Adem Tatlısu, açıklamalarda bulundu.

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