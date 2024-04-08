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Kamu bankası 11 bin TL nakit ödemeye onay mührü bastı! Çalışan, emekli fark etmiyor

Ziraat Bankası, finans dünyasını şaşırtacak bir adım atarak 11.000 Türk Lirası nakit kredi desteği vereceğini duyurdu. Bu beklenmedik hamle, bankanın müşterilerine sunduğu olanakları daha da genişletme hedefini gösteriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 08.04.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 14:07
Kamu bankası 11 bin TL nakit ödemeye onay mührü bastı! Çalışan, emekli fark etmiyor

Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının acil para ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklenmedik bir adım atarak 11.000 Türk Lirası nakit kredi desteği sağlayacağını duyurdu. Bu önemli duyuru ile banka, müşterilerine hızlı ve kolay bir şekilde finansal destek sunmayı hedefliyor.

Kredi başvurusunda bulunacak olan bireylerin, Ziraat Bankası'nda aktif bir banka hesabının bulunması durumunda başvurularının hemen onaylanacağı belirtiliyor. Bu adım, acil nakit ihtiyacı olan bireylerin finansal yüklerini hafifletmek ve günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine destek olmak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ziraat Bankası'nın yeni kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için başvuru sürecinin oldukça kolay olduğu vurgulanıyor. Emekli olan bireylerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda da kredi başvurularının hızlıca onaylanacağı belirtiliyor. Ayrıca, banka müşterisi olan kişilerin internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabilecekleri ifade ediliyor.


ZİRAAT BANKASI'NDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI

ZİRAAT BANKASI'NDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Ziraat Bankası, mobil kredi başvurularında düşük faizli ve masrafsız kredi imkanı sağlayarak müşterilerine önemli bir destek sunuyor. Bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurularda, uygun şartlara sahip olanlar aynı gün içinde destek alabilecekler.

Başvuru süreci, banka şubeleri ve internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Ancak kredi onayı alabilmek için başvuru yapan kişilerin kredi notlarının 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Emeklilerin düşük kredi notuna sahip olmaları durumunda başvurularını şubeler aracılığıyla yapmaları gerekecek ve düşük kredi notuna sahip olan emekliler sadece şubeler üzerinden kredi onayı alabilecekler.

11000 Türk Lirası kredi alındığında 36, 24 veya 12 ay vade seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, bu kredilerin ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı da bulunuyor.

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi fırsatı, müşterilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal yüklerini hafifletmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 

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