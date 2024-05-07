Bist 100
10.336,5 0%
DOLAR
32,28 0,1%
EURO
34,8 0,03%
ALTIN
2.389,81 -0,31%

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu ayrıcalıklar, sıkça gündeme geliyor. Yeni açıklanan promosyon, özellikle otel ve konaklama alanında harcamalar yapacak olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu kampanyaya dahil olanlar, 7500 Türk Lirası değerindeki ödülü kazanma fırsatı elde ediyorlar.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:31
Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Ziraat Bankası'nın son kampanyası, Touristica üzerinden yapılacak alışverişlerde Bankkart kullanıcılarına özel fırsatlar vaat ediyor. Müşterilerin tek seferlik alışveriş tutarlarına göre değişen Bankkart Liraları, yapılan harcamanın büyüklüğüne endeksli olarak müşterilere sunuluyor. Bu sayede, konaklama giderlerini karşılayan müşteriler, aynı zamanda Bankkart Liraları'ndan sağladıkları ek gelirle kazançlı çıkıyorlar.

ziraat bankası

Ziraat Bankası'ndan Yeni Kampanya

Ziraat Bankası'nın sunduğu yeni kampanya, 1 Mayıs 2024'ten 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olacak. Katılım için müşterilerin Bankkart Mobil uygulamasını, bankkart.com.tr web sitesini kullanmaları veya TOURISTICA yazarak 4757 numarasına SMS göndermeleri yeterli. Ancak, kampanyanın avantajlarından faydalanabilmek adına katılımın kart sahibi tarafından gerçekleştirilmesi şarttır.

Kazanılan Bankkart Liraları, 7 Haziran 2024 tarihinde hesaplara tanımlanacak ve 12 Temmuz 2024'e dek kullanılabilecek. Fakat 13 Temmuz 2024 tarihinde kullanılmamış Bankkart Liraları iptal edilecektir. Dolayısıyla, bu ödüllerin belirlenen süre içinde harcanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

İLGİLİ HABERLER

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Akaryakıta okkalı zam yolda! 00.00'dan önce depoları fulleyen kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
7
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

Yumurta fiyatlarının ateşi düştü! Yeni fiyatı gören stok yapacak

Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

Mayıs ayında sıfır araç alan kazançlı çıkacak! Faizler yüzde 2,5'tan düştü

Kiracıları koruyan yasa onaylandı! PTT yada IBAN'a ödenmeyen kiralar başınıza iş açıyor

ATM'ye giden şaşıp kalacak! O tarihte ATM'lerde sistem değişiyor

Gözlük camını anında parlatıyor! Buğulu gözlük camlarına veda edin

Akaryakıta okkalı zam yolda! 00.00'dan önce depoları fulleyen kazanacak