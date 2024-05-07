Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Ziraat Bankası'nın son kampanyası, Touristica üzerinden yapılacak alışverişlerde Bankkart kullanıcılarına özel fırsatlar vaat ediyor. Müşterilerin tek seferlik alışveriş tutarlarına göre değişen Bankkart Liraları, yapılan harcamanın büyüklüğüne endeksli olarak müşterilere sunuluyor. Bu sayede, konaklama giderlerini karşılayan müşteriler, aynı zamanda Bankkart Liraları'ndan sağladıkları ek gelirle kazançlı çıkıyorlar.





Ziraat Bankası'ndan Yeni Kampanya

Ziraat Bankası'nın sunduğu yeni kampanya, 1 Mayıs 2024'ten 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olacak. Katılım için müşterilerin Bankkart Mobil uygulamasını, bankkart.com.tr web sitesini kullanmaları veya TOURISTICA yazarak 4757 numarasına SMS göndermeleri yeterli. Ancak, kampanyanın avantajlarından faydalanabilmek adına katılımın kart sahibi tarafından gerçekleştirilmesi şarttır.

Kazanılan Bankkart Liraları, 7 Haziran 2024 tarihinde hesaplara tanımlanacak ve 12 Temmuz 2024'e dek kullanılabilecek. Fakat 13 Temmuz 2024 tarihinde kullanılmamış Bankkart Liraları iptal edilecektir. Dolayısıyla, bu ödüllerin belirlenen süre içinde harcanması gerektiğine dikkat edilmelidir.