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Kamu bankası uyardı! Başvurmayan 1000 TL’yi kaçırır

Ziraat Bankası, nisan ayında planlanan ve sona ermek üzere olan kampanya kapsamında 1.000 TL hediye edeceğini duyurdu. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 02.05.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:08
Kamu bankası uyardı! Başvurmayan 1000 TL’yi kaçırır

Türkiye'nin en güvenilir kamu bankalarından Ziraat Bankası, kampanyaya ilişkin son açıklamasını nisan ayı sonunda yaptı. Banka, düzenen kampanyaya katılan müşterilerin hesaplarına 1.000 lira yatıracağını duyurdu.

Gıdadan teknoloji ürünlerine, beyaz eşyalardan akaryakıta kadar her sektörde kampanyalar düzenleyen Ziraat Bankası, geçtiğimiz günlerde beyaz eşya sektörüyle ilgili yeni bir kampanya tasarladı. Banka, promosyon koşullarını yerine getiren müşterilerin 1.000 lira kazanacağını duyurdu.

Böylece giyim ve ayakkabı sektöründeki üye işyerlerinde Bankkart POS'tan farklı günlerde 2 bin 500 lira ila 4 bin 999 lira arası her alışverişte 250 lira, 5.000 liranın üzerindeki her alışverişte 500 lira ve toplam 1.000 lira ödeme yapılacak.

Kampanya Detayları

Kamu bankası uyardı! Başvurmayan 1000 TL’yi kaçırır

Kampanyaya katılım Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden yapılabilmektedir.

Kampanyadan yararlanmak için satın almadan önce promosyona katılmanız gerekmektedir.

Ana faaliyet konusu giyim ile ayakkabı sektörü olmayan e-ticaret ve fiziki üye firmalardan yapılan giyim ve ayakkabı alımları kampanyaya dahil değildir. Bu promosyon kişisel banka kartına sahip müşteriler için geçerlidir.

Bu promosyon müşteri bazlı olup 1.000 liraya kadar banka kartı kazanabilirsiniz.

Promosyon şartlarını karşılayan müşterilerin kartlarına Bankkart Lirası anında yüklenecektir.

Bankkart'ın kredi ile banka kartı imkanları kullanılarak yapılan işlemler harcama tutarına sayılacaktır.

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