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Kamu çalışanlarına tek maaş düzenlemesi başlıyor!

Kamu çalışanları için birden fazla maaş alma dönemi sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla üzerinde çalışmaya başladığı düzenleme, bu hafta Meclis'te görüşülecek.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 15:01
Kamu çalışanlarına tek maaş düzenlemesi başlıyor!

Yeni yasa teklifine göre, kamu çalışanları artık yalnızca tek maaş alabilecek ve bu maaş, en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin TL’yi geçemeyecek. Ekonomist Muhammet Bayram, bu düzenlemenin detaylarını ve ekonomiye olası katkılarını anlattı.

Ekonomist Muhammet Bayram, bu yeni düzenlemenin kamu çalışanlarının maaşlarına getireceği sınırlamalar ve ekonomiye olası katkıları hakkında şu ifadeleri kullandı: “Tasarruf Verimlilik Paketi altında, Mehmet Şimşek birden fazla maaş alan kamu çalışanlarına yönelik bir düzenleme yapılacağını söyledi. Örneğin, Maliye Bakanlığı müfettişi bir yerden maaşını alacak, sonraki maaşlarına bir sınır getirilecek. Bu düzenleme, 10 yıllık görevini tamamlamış bir müfettişin maaşının 70-80 bin TL civarında olması gerektiğini belirtiyor. 92 bin TL'lik sınırlama, mevcut maaşlara göre düşük kalabilir, ancak bu maaş sınırı sonrası alınacak maaşlar bu sınıra tabi olacak. Ayrıca, huzur hakkı ve görev tazminatları da hazineye gelir olarak aktarılacak.”

Ekonomik Katkı ve Tasarruf Tedbirleri

Ekonomist Bayram, bu düzenlemenin ekonomiye olası katkılarını da değerlendirdi: “Devlet memurlarının ikinci ve üçüncü maaş almaması, ekonomiye ve bütçeye çok cüzi bir katkı sağlayacaktır. Ancak, yeni ekonomi yönteminin her alanda tasarrufa gidildiğinin bir göstergesidir. Bu sınırlama, ne kadar görev alırsa alsın algı olarak büyük bir etki yaratacaktır.”

Hazine Bakanlığı, ayrıca ulusal taşıt tanıma sistemini devreye alarak, akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önlemeyi hedefliyor. Bu sistem sayesinde, akaryakıt satışlarının daha iyi kontrol edilmesi ve vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

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