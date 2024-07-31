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Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde İstihdam Rakamları Açıklandı

KİT'lerde yılın ikinci çeyreği itibarıyla toplam 103 bin 980 kişi istihdam ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:48
Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde İstihdam Rakamları Açıklandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ndeki İstihdam Durumu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsama alınan kuruluşlarda, 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla toplam 103 bin 980 kişi çalışmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu döneme ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı. Rapor doğrultusunda, 103 bin 776 kişi Hazine'ye bağlı kuruluşlarda, 204 kişi ise özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmektedir.

Çalışan Profili

Mevcut çalışanların dağılımı şu şekildedir:

  • 4.345 memur
  • 43.597 sözleşmeli çalışan
  • 43.355 kapsam içi işçi
  • 3.643 kapsam dışı işçi
  • 9.040 geçici işçi

Bu veriler doğrultusunda KİT'lerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların istihdam potansiyeli netlik kazanmıştır.

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