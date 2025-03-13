Kanada, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Tarifelerini DTÖ'ye Şikayet Etti

Kanada'dan DTÖ'ye Şikayet Başvurusu

Kanada, ABD yönetiminin çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvuruda bulundu. Bu durum, ticaret ilişkilerinde yaşanan gerilimi artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

DTÖ Açıklaması

DTÖ'den yapılan açıklamada, Kanada'nın ABD'nin Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifelerine ilişkin bir anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu bildirildi. Talebin, 13 Mart tarihinde DTÖ üyelerine iletildiği vurgulandı.

Kanada, tarifelerin, ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu ileri sürdü. Bunun yanı sıra, 5 Mart tarihinde ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara %25 gümrük vergisi uygulama kararını da DTÖ'ye şikayet etmişti.

ABD'nin Vergi Uygulaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25'lik gümrük vergisi, 12 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Bu adım, Kanada'nın DTÖ'ye başvurmasını teşvik eden unsurlardan biri oldu.

Bu gelişmeler, uzun süredir devam eden Kanada-ABD ticaret ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.