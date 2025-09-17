Kanada Merkez Bankası 25 Baz Puan İndirimle Politika Faizini %2,50’ye Çekti

Kanada Merkez Bankası 25 baz puan indirime gitti

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini yüzde 2,75ten yüzde 2,50ye düşürdüğünü açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan düşürüldüğü bildirildi.

Faiz oranları ve yeni seviyeler

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,50, banka faizinin yüzde 2,75 ve mevduat faizinin yüzde 2,45'e çekildiği kaydedildi.

Ekonomik görünüm ve gerekçe

BoC açıklamasında, ABD'nin gümrük vergileri ve ticaret belirsizliğinin ekonomik faaliyetler üzerinde yük oluşturmasıyla, Kanada'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 1,5 gerilediğine işaret edildi. Açıklamada ayrıca son iki ayda istihdamın düştüğü ve iş kayıplarının büyük ölçüde ticarete duyarlı sektörlerde yoğunlaştığı belirtildi.

Tüketici enflasyonunun ağustosta yüzde 1,9 olarak gerçekleştiği, çekirdek enflasyon göstergelerinin son aylarda yaklaşık yüzde 3 civarında seyrettiği ve temel enflasyonun yüzde 2,5 civarında olduğu kaydedildi.

Açıklamada yer alan ifadedeki vurgular şu şekilde: "Ekonominin zayıflaması ve enflasyonun yukarı yönlü risklerinin azalmasıyla birlikte, riskleri daha iyi dengelemek için politika faiz oranının düşürülmesinin uygun olduğuna karar verildi. İleriye bakıldığında, ticaretteki değişikliklerin yıkıcı etkileri, ekonomik faaliyeti olumsuz etkilese de maliyetleri artırmaya devam edecektir."

BoC Başkanı Tiff Macklem'in değerlendirmesi

BoC Başkanı Tiff Macklem, basın toplantısında ekonomik riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak hareket ettiklerini söyledi. Macklem, temmuz ayından bu yana yaşanan üç gelişmenin risk dengesini değiştirdiğini anlatarak bunları; iş gücü piyasasının zayıflaması, temel enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıların yatışması ve Kanada'nın çoğu misilleme gümrük vergisini kaldırmasının gelecekteki enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri azaltması olarak sıraladı.

Macklem, karar hakkında şunları ifade etti: "Küresel çalkantıların yaşandığı bu dönemde Kanadalıların fiyat istikrarına olan güvenini sürdürmelerini sağlamaya odaklanıyoruz. Enflasyonun iyi kontrol altında tutulmasını sağlarken ekonomik büyümeyi destekleyeceğiz."

Para politikasındaki son süreç

BoC geçen yıl haziran ayında, dört yılın ardından ilk faiz indirimine gitmiş; bu adımla G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olmuştu. Banka, politika faizini üst üste yedi toplantıda toplam 225 baz puan düşürdü ve en son bu yıl mart ayında indirim gerçekleştirdi.

BoC, nisan ayındaki toplantısında faiz indirimlerine ara vermiş, haziran ve temmuz aylarında ise politika faizini sabit tutmuştu.