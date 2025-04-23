Kapadokya: Son 10 Yılda 5 Milyona Yakın Turistin Uçuş Noktası

Kapadokya: Sıcak Hava Balonları ile Kuş Bakışı Güzellik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya, son 10 yılda toplam 4 milyon 765 bin 240 turistin sıcak hava balon turlarına katıldığı bir destinasyon haline geldi. Bu etkileyici rakam, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, Kapadokya aynı zamanda dünyanın en yoğun sıcak hava balonculuğuna sahip merkezi olarak ön plana çıkıyor.

Turist Hareketliliğinde Artış

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu büyüleyici bölge, yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Kapadokya'nın peribacaları ve kayadan oyma tarihi mekanları, her geçen yıl daha fazla turistin cazibe noktası haline geliyor. Son yıllarda sosyal medyada yayılan sıcak hava balonu görselleri, Türkiye'yi ziyaret etmeye karar verenlerin rezervasyonlarını haftalar öncesinden yapmalarını sağlıyor.

Günde 156 Balon Havalanıyor

Hava koşullarının izin verdiği ortalama 220 gün uçuş yapılan Kapadokya'da, günde 156 sıcak hava balonu gökyüzünü süslüyor. 2015’te 498 bin 812, 2016’da 250 bin, 2017’de 329 bin 390, 2018’de 537 bin 500, 2019’da 585 bin 582, 2020’de 120 bin 917, 2021’de 388 bin 833, 2022’de 662 bin 443, 2023’te 621 bin 949 ve 2024’te ise 769 bin 814 turist balon turlarına katıldı.

Kapadokya'nın Balonculukta Öncülüğü

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Kapadokya'nın sıcak hava balonculuğundaki en bilinir ve ilgi gören bölge olduğunu belirtti. Aydoğan, "Kapadokya, balon sektöründe en fazla uçuş yapılan bölgedir. Dünyadaki balon turlarının %40'ının burada gerçekleştiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Festival Havasında Uçuşlar

Aydoğan, "Her gün 156 balonun havalanması, bölgeye festival havası katıyor. Kapadokya, dünyanın dört bir yanından balon turuna katılmak isteyenleri ağırlıyor. Sosyal medyanın etkisiyle balonculuk faaliyetleri, bu eşsiz destinasyonu daha da popüler hale getirdi. Bu durum, Kapadokya'nın, İstanbul’dan sonra Türkiye’de en bilinir alternatif turizm destinasyonlarından biri olmasını sağladı. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Dünyada uçuş günü ve yolcu sayısı bakımından sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, son 10 yılda 4 milyon 765 bin 240 turist balon turlarıyla bölgeyi keşfetti. Peribacalarının yanı sıra kayadan oyma tarihi mekanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Dünyada uçuş günü ve yolcu sayısı bakımından sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, son 10 yılda 4 milyon 765 bin 240 turist balon turlarıyla bölgeyi keşfetti. Peribacalarının yanı sıra kayadan oyma tarihi mekanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.