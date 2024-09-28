DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.243.911,28 0,24%

Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Durum

Kapalıçarşı'daki altın ve döviz fiyatlarının son durumu. İşte haftalık değişim oranları.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:25
Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Durum

Yatırımcı Rehberi: Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki değerlerinde gözlemlenen değişimler dikkat çekiyor. İşte geçen hafta ve bu haftanın sonundaki karşılaştırmalı fiyat analizi.

Fiyat Değişim Oranları

2023 sonu ile mevcut fiyatlar arasındaki değişimler şu şekildedir:

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 TL 2.866,00 TL 2.923,00 TL 1,99% 48,98%
Cumhuriyet Altını 13.176,00 TL 19.124,00 TL 20.052,00 TL 2,00% 52,19%
ABD Doları 29,5550 TL 34,1150 TL 34,1570 TL 0,12% 15,57%
Avro 32,6660 TL 38,0680 TL 38,2210 TL 0,40% 17,01%
İngiliz Sterlini 37,6140 TL 45,3030 TL 45,7720 TL 1,04% 21,69%
İsviçre Frangı 35,2920 TL 40,1440 TL 40,5600 TL 0,01% 14,93%

Altın ve döviz fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcıların piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Analiz
2
TCMB'den Ödeme Hizmet Sağlayıcılarına Yükümlülük Tarihleri Değişikliği
3
Yatırım Araçları Haftalık Değerlendirmesi
4
Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Durum
5
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
6
Türk Girişimler Londra'da Yatırımcılarla Buluştu
7
Çankırı'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Düzenlenecek

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor