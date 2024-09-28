Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Durum

Yatırımcı Rehberi: Altın ve Döviz Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki değerlerinde gözlemlenen değişimler dikkat çekiyor. İşte geçen hafta ve bu haftanın sonundaki karşılaştırmalı fiyat analizi.
Fiyat Değişim Oranları
2023 sonu ile mevcut fiyatlar arasındaki değişimler şu şekildedir:
|Yatırım Aracı
|2023 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2023 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|1.962,00 TL
|2.866,00 TL
|2.923,00 TL
|1,99%
|48,98%
|Cumhuriyet Altını
|13.176,00 TL
|19.124,00 TL
|20.052,00 TL
|2,00%
|52,19%
|ABD Doları
|29,5550 TL
|34,1150 TL
|34,1570 TL
|0,12%
|15,57%
|Avro
|32,6660 TL
|38,0680 TL
|38,2210 TL
|0,40%
|17,01%
|İngiliz Sterlini
|37,6140 TL
|45,3030 TL
|45,7720 TL
|1,04%
|21,69%
|İsviçre Frangı
|35,2920 TL
|40,1440 TL
|40,5600 TL
|0,01%
|14,93%
Altın ve döviz fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcıların piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.