Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Durum

Yatırımcı Rehberi: Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki değerlerinde gözlemlenen değişimler dikkat çekiyor. İşte geçen hafta ve bu haftanın sonundaki karşılaştırmalı fiyat analizi.

Fiyat Değişim Oranları

2023 sonu ile mevcut fiyatlar arasındaki değişimler şu şekildedir:

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 TL 2.866,00 TL 2.923,00 TL 1,99% 48,98% Cumhuriyet Altını 13.176,00 TL 19.124,00 TL 20.052,00 TL 2,00% 52,19% ABD Doları 29,5550 TL 34,1150 TL 34,1570 TL 0,12% 15,57% Avro 32,6660 TL 38,0680 TL 38,2210 TL 0,40% 17,01% İngiliz Sterlini 37,6140 TL 45,3030 TL 45,7720 TL 1,04% 21,69% İsviçre Frangı 35,2920 TL 40,1440 TL 40,5600 TL 0,01% 14,93%

Altın ve döviz fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcıların piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.