Kapasite Kullanım Oranı Eylülde Yüzde 74'e Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0,5 puan artarak %74'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise geçen aya göre 0,2 puan artarak %73,8 oldu.

Araştırmaya, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Aylık kapasite kullanım oranı (yüzde)

Ocak: 2024: 76,2 — 2025: 74,6

Şubat: 2024: 76,4 — 2025: 74,5

Mart: 2024: 76,2 — 2025: 74,4

Nisan: 2024: 76,7 — 2025: 74,3

Mayıs: 2024: 76,3 — 2025: 75,0

Haziran: 2024: 76,3 — 2025: 74,6

Temmuz: 2024: 75,9 — 2025: 74,2

Ağustos: 2024: 75,4 — 2025: 73,5

Eylül: 2024: 74,9 — 2025: 74,0

Ekim: 2024: 74,9

Kasım: 2024: 75,6

Aralık: 2024: 75,8