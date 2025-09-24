Kapasite Kullanım Oranı Eylülde Yüzde 74'e Yükseldi

TCMB verilerine göre imalat sanayisinin mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO'su eylülde yüzde 74'e çıktı; mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO yüzde 73,8 oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:11
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0,5 puan artarak %74'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise geçen aya göre 0,2 puan artarak %73,8 oldu.

Araştırmaya, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Aylık kapasite kullanım oranı (yüzde)

Ocak: 2024: 76,2 — 2025: 74,6

Şubat: 2024: 76,4 — 2025: 74,5

Mart: 2024: 76,2 — 2025: 74,4

Nisan: 2024: 76,7 — 2025: 74,3

Mayıs: 2024: 76,3 — 2025: 75,0

Haziran: 2024: 76,3 — 2025: 74,6

Temmuz: 2024: 75,9 — 2025: 74,2

Ağustos: 2024: 75,4 — 2025: 73,5

Eylül: 2024: 74,9 — 2025: 74,0

Ekim: 2024: 74,9

Kasım: 2024: 75,6

Aralık: 2024: 75,8

