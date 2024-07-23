Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

TEM Otoyolu'nda Viyadük Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasında (0-193. kilometreler) viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmaları yapılmaktadır.

İzmir Çevre Yolu'nda Trafik Kapatması

İzmir Çevre Yolu'ndaki Otogar Köprülü Kavşağı’nda, aydınlatma direklerinin demontaj ve montaj çalışmaları nedeniyle Buca'dan otogara dönen bağlantı kolu 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak ve sürücüler alternatif güzergah olan Sanayi Kavşağı'na yönlendirilecektir.

TAG Otoyolu'nda Ulaşım Düzenlemeleri

TAG Otoyolu’nda Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere Viyadüğü’nde yapılan genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam edilmektedir.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda Derz Çalışmaları

Niğde-Pozantı Otoyolu’nda 22-25. kilometreler ile O-21/28 yolunun 0-4. kilometrelerindeki Kırkgeçit-15 Viyadüğü’nde derz çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle Ankara yönünden çift taraflı geçiş sağlanmaktadır.

Ankara-Çankırı Yolunda Kontrol

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve olası taş düşmelerine karşı tedbirli olmaları beklenmektedir.

Kalkan-Kaş Yolunda Uygulamalar

Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Kütahya-Eskişehir Yolunda Menfez Yapım Çalışmaları

Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Trabzon-Torul Yolunda Hasar Onarımı

Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresinde, Başar Köy Tüneli mevkiindeki yol üst yapı hasarı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak yapılmaktadır.

Nurdağı-Hassa Yolunda Trafik Düzeni

Nurdağı-Hassa yolundaki Fevzipaşa Üst Geçidi'nde derz yenileme çalışmaları sebebiyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

Kars-Ardahan Yolunda Bakım Çalışmaları

Kars-Ardahan yolunun 5-7. kilometrelerinde, yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.