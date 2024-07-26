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Kara Yollarında Güncel Durum ve Alınan Önlemler

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken trafik sürücülerinin dikkatli olması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:37
Kara Yollarında Güncel Durum ve Alınan Önlemler

Kara Yollarında Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önem taşıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları yönünde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar esnasında trafik akışı, İstanbul-Ankara istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Koşullar

İzmir Çevre Otoyolu'nda Bornova-Karşıyaka güzergahında, 8-16. kilometre aralığında köprü onarım çalışmaları sürmektedir. Bu zamanda sürücülerin kesinlikle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemli hale gelmiştir.

Anadolu Otoyolu'nda Kapanma

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu kavşakları kesiminde 9-11. kilometreler üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik kapatılmış ve ulaşım diğer yönden kontrollü olarak yapılmaktadır.

1915 Çanakkale Köprüsü Üzerinde Çalışmalar

Malkara-Çanakkale yolu'nda Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde şeritler kapatılmıştır. Ulaşım diğer şeritlerden devam etmektedir.

Tünel İçinde Elektronik Sistem Kurulumu

Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolu'nda 37-40. kilometreler, elektromekanik çalışmaları nedeniyle kapatılmıştır. Diğer yandan, İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde sola kapanmış olan Sakarya yönünde ulaşım çift yönlü olarak yapılmaktadır.

Diyarbakır-Elazığ Yolunda Çalışmalar

Diyarbakır-Elazığ yolu'nun 25-27. kilometrelerinde sağ kesimde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten sağlanmaktadır.

Patlatmalı Kazı Çalışması

Korkuteli-Elmalı yolu'nda 28-29. kilometreler arasında 11.00-17.00 saatleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol tamamen kapatılacaktır.

T4 Tüneli'nde Elektrik Çalışmaları

Trabzon-Gümüşhane il sınırı'nda bulunan T4 Tüneli'nde saat 18.00'e kadar elektrik ve elektronik sistem montaj çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ulaşım bu tünel içerisindeki her iki yönde tek şeritten kontrollü devam etmektedir.

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