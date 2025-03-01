Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Trafik Durumu Güncellendi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları esnasında sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşımaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre; İzmir Çevre Otoyolu'nun İkiztepe (Marina)-Limontepe kavşakları kesiminde derz yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle, 22.00-07.00 saatlerinde Limontepe-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Fahrettin Altay ayrım kolundan sağlanacaktır.

Hatay'da ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu üzerindeki İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları kesiminde, 1-5. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılmış, diğer istikametten ise iki yönlü ve kontrollü olarak ulaşıma devam edilmektedir.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, her iki istikamette de servis yollarından kontrollü bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Hasdal-Subaşı yolunda ise çeşitli kesimlerde yapılan fiber optik kablo ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Alanya-Gazipaşa yolunun 11-12. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacaktır.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolundaki 50-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Adıyaman-Kahta yolundaki 11-14. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin verilmektedir.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunda 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Zara-İmranlı istikametinden sağlanmaktadır.

Son olarak, Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidinde, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde 21.00-06.00 saatlerinde trafik durdurulacak, ulaşım aynı istikametteki üst bağlantı yollarından sağlanacaktır.