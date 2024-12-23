Kara Yollarındaki Durum: Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde, yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması son derece önemlidir.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmıştır; bu nedenle ulaşım diğer şeritten sürdürülmektedir.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 12-15. kilometrelerinde de üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam etmektedir.

İzmir-Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sonucu şerit daraltması yapılmış, ulaşım diğer şeritten sağlanmaktadır.

Manavgat-Alanya yolunun 2-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, yolun bir bölümünde iki yönlü izin verilmektedir.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım ve Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerindeki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülmektedir.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı ve 49-51. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri oldukça önemlidir.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde Trabzon-Akçaabat yönünden sürdürülen ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.