KUDAKA'dan Sosyal Kalkınmaya 46 Milyon TL'lik Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından uygulanan 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Program, illerdeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara yanıt verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Bu çerçevede bölgeden sunulan projeler arasından 4 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon TL olarak belirlenirken, KUDAKA tarafından sağlanacak mali destek tutarı yaklaşık 24 milyon TL olarak açıklandı.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. SOGEP kapsamında desteklenecek projelerin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkı sunması bekleniyor.

2025 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Projeler

Erzurum - Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt — Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Erzincan - Engelsiz Nefes Evi — Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Erzincan - Erzincan’ın Soğuk Zinciri, Üreten Ailelerle Büyüyor — Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Bayburt - Ahşap İşleme Atölyesi Projesi — Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü

