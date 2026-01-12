Elazığ’da 59 milyar 771 milyon TL'lik kamu yatırımı — 2025'te 1.156 proje

Vali Numan Hatipoğlu: 2025'te Elazığ'da bin 156 kamu yatırım projesi yürütüldü; toplam tutar 59 milyar 771 milyon TL, harcama oranı %66,26.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:30
2025'te bin 156 proje yürütüldü, harcama oranı %66,26

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2026 yılı birinci dönem ocak ayı İl Koordinasyon Toplantısında 2025 yılı dördüncü dönem kamu yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı; ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kamu kurum müdürleri hazır bulundu.

Vali Hatipoğlu, il genelinde bin 156 kamu yatırım projesi yürütüldüğünü ve bu projelerin toplam bedelinin 59 milyar 771 milyon Türk lirası olduğunu açıkladı.

Hatipoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Elazığ ilimizde 2025 yılı kamu yatırımı kapsamında toplam bin 156 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 59 milyar 771 milyon Türk lirasıdır. Projeler için ayrılan 15 milyar 451 milyon liralık yıl ödeneğinden, 10 milyar 238 milyon Türk lirası harcama yapılmış olup, yıl sonu itibarıyla harcama oranı yüzde 66,26 olarak gerçekleşmiştir. İl merkezimizde toplam 481 proje yürütülmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 43 milyar 967 milyon Türk lirasıdır. Bu projeler için 10 milyar 163 milyon lira yıl ödeneği ayrılmış, bunun 6 milyar 663 milyon Türk lirası harcanmış ve harcama oranı yüzde 65,56 olmuştur. İlçelerimizde ise toplam 675 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 15 milyar 803 milyon Türk lirasıdır. İlçelerdeki projeler için 5 milyar 288 milyon Türk lirası ödenekten 3 milyar 575 milyon Türk lirası harcanmış olup, harcama oranı yüzde 67,60 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bugünkü toplantımızda hem 2025 yılına ilişkin yürütülen faaliyetleri hem de 2026 yılına yönelik projeksiyon ve planlamaları değerlendireceğiz. Toplantımızın ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Öne çıkan veriler:

Toplam proje sayısı: bin 156

Toplam yatırım bedeli: 59 milyar 771 milyon TL

Genel harcama oranı: %66,26

İl merkezi: 481 proje — 43 milyar 967 milyon TL (harcama oranı %65,56)

İlçeler: 675 proje — 15 milyar 803 milyon TL (harcama oranı %67,60)

