Karadeniz'de SUMAE Hopa-İğneada Hattında 45 Günlük Balık Stoku Araştırması

SUMAE ekipleri, Hopa ile İğneada arasındaki kıyıda 45 gün sürecek araştırmayla hamsi, istavrit, çaça ve dip balıklarının stoklarını izleyecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:30
SUMAE, Hopa-İğneada Arasında Karadeniz Balık Stoklarını İnceliyor

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ekipleri, Karadeniz'deki balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalarını bu yıl da Hopa ile İğneada arasındaki kıyı bölümünde sürdürecek.

Araştırma ekibi ve sefer bilgileri

SUMAE bünyesinde görevli 17 kişilik ekip, 45 gün sürecek araştırma faaliyetlerine Hopa'dan başlayacak. Ekip, SÜRAT-1 gemisiyle hareket ederek İğneada'ya kadar uzanan güzergahta çalışacak. Yomra Limanı'nda son hazırlıklarını yapan ekip, yaklaşık 10 gün sonra araştırma için Karadeniz'e açılacak.

Hedef türler ve metodoloji

Sefer süresince öncelikli olarak hamsi, istavrit ve çaça gibi ekonomik değeri yüksek türlerin yanı sıra sofralarımızda sıkça tüketilen mezgit, barbon ve kalkan gibi dip balıklarına yönelik izleme çalışmaları yapılacak. Ekip, balıklarda boy, frekans dağılımı, ağırlık, cinsiyet ve yaş gibi popülasyon dinamiklerini içeren tüm verileri kaydedecek.

Amaç ve beklenen çıktılar

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki projeler kapsamında yapılan araştırmalarda ekonomik değeri yüksek balık stoklarına yönelik çalışmaların yürütüleceğini belirtti. Kasapoğlu, "Bunların dışında hepimizin lezzetle yediği, mezgit, barbon ve kalkan gibi dip balıklarının da izlemesi yapılmaktadır. Kalkan daha çok nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan onu korumaya yönelik stoklarını takip ediyoruz." dedi.

Kasapoğlu ayrıca projelerden elde edilecek verilerle şu soruların cevaplandırılacağını vurguladı: "Seneye bunların ne kadarını avlamalıyız, ne kadarı denizde kalmalı, bu türlerin soyunu sürdürebilmesi için biz hangi önlemleri almalıyız?" Bu sonuçlar, sürdürülebilir avcılık politikaları ve tür koruma tedbirlerinin belirlenmesinde temel oluşturacak.

