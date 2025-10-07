Karahan: Fiyat İstikrarı Yastık Altı Altın Talebini Azaltır

TCMB Başkanı Fatih Karahan, sosyal medyadaki çarpıtmalara yanıt vererek fiyat istikrarının yastık altı altın talebini azaltacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:21
Karahan: Fiyat İstikrarı Yastık Altı Altın Talebini Azaltır

Karahan yastık altı altın açıklamasıyla çarpıtmalara yanıt verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bir programda yaptığı konuşmanın sosyal medyada yanlış aktarıldığını belirterek, açıklamalarını netleştirdi. Karahan, konuşmasında vatandaşları enflasyondan sorumlu tutmadığını, aksine fiyat istikrarının yastık altı altın talebini azaltacak en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki çarpıtma ve TBMM açıklaması

Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, son günlerde gündeme gelen "yastık altı altınlar enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor" iddialarına yanıt verdi ve programdaki sözlerinin sosyal medyada yanlış şekilde aktarıldığını kaydetti.

Hollanda panelinde vurguladıkları

Hollanda'da geçen cuma düzenlenen küresel makrofinansal istikrar panelinde konuşmacı olduğunu anımsatan Karahan, konuşmasında doların değişen roluna, dolardaki son dönemdeki değer kaybına ve bunun dünya altın talebine etkisine dikkat çekti. Karahan, "Dolardaki düşüşün gelişmekte olan ülkelerde pozitif arz şoku olduğunu, yani enflasyonu düşürürken büyümeyi güçlendirdiğini vurguladım" dedi.

Türkiye'ye özgü etkiler ve stok tahminleri

Karahan, dolardaki bu hareketin Türkiye için farklı etkileri olabileceğine işaret ederek, ülkemizde önemli miktarda yastık altı altın stoku bulunduğu tahmininden söz etti. Tahminlerinin yastık altı altın stokunun 400-500 milyar dolar aralığında olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Çeşitli kuruluşlara baktığımızda yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlar benzer verileri kullanarak farklı yöntemlerle yaptığı analizlerde benzer miktarlarda tahminlere ulaşıyorlar. Daha yüksek olduğunu iddia edenler de var. Genel olarak 400-500 milyar civarı aralığında olduğu tahmin ediliyor."

Karahan ayrıca, "Son bir yıldaki fiyat artışının varlık etkisi 100 milyar doları geçiyor. Altın fiyatlarındaki artış da bu varlık etkisi kanalıyla tüketim talebini destekliyor" ifadelerini kullandı ve bu bulguların Mayıs ayında TCMB web sitesinde yayımlanan bir blog çalışmasında da paylaşıldığını hatırlattı.

Mesajının özü

Karahan, konuşmasının herhangi bir şekilde vatandaşları enflasyondan sorumlu tuttuğunu söylemediğini yineleyerek, "Bilakis, fiyat istikrarının yastık altı altın talebini azaltacak en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ediyordum" dedi. Ayrıca Türkiye'de bu kadar yüksek altın stokunun nedeninin geçmişten gelen enflasyonist tecrübe olduğunu vurguladı.

