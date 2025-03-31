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Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor

40 yıl sonra yenilenen türbin çarkı, Karakaya Barajı'na 310 megavat güç ve yüzde 95 verimlilik kazandırdı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:36
Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor

Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali (HES) olan Karakaya Barajı, büyük bir yenileme sürecinin eşiğinde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, barajın birinci ünitesine yerleştirilen 85 tonluk türbin çarkı, 40 yıl aradan sonra yenilendi. Bu kapsamda, karakaya HES'in modernizasyonu için büyük bir rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektromekanik AŞ (TEMSAN) iş birliği sonucu hazırlanan yeni türbin çarkı, tasarım aşamasından test süreçlerine kadar bir dizi aşamadan geçti. Yenilenen türbin çarkı, 14 Mart'ta enterkonnekte sisteme bağlanarak elektrik üretimine başladı.

Yenileme çalışmaları sonucunda elde edilen verimlilik ve güç ölçümleri, türbin çarkının 310 megavat güç ve yüzde 95 üzerinde verimlilik sağladığını gösteriyor. Önceki türbinde verimlilik oranı yüzde 91 iken, bu yenilme ile birlikte en az 4 puanlık bir artış sağlandı. Bu verim artışı, yıllık 85 milyon liralık ek bir değer oluşturacak ve her yıl 34 gigavatsaat kadar ilave elektrik üretecek.

Karakaya HES'te devam eden türbin rehabilitasyon işlemleri, diğer ünitelerde de sürmekte. Tüm yenileme işlemlerinin 2028'de tamamlanması planlanıyor. Tüm ünitelerin yenilenmesi sonucunda, Karakaya HES, her yıl 510 milyon liralık ek değer yaratacak ve toplamda 70 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretecek.

Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali (HES) olan Karakaya Barajı'nın birinci...

Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali (HES) olan Karakaya Barajı'nın birinci ünitesine yerleştirilen 85 tonluk türbin çarkı 40 yılın ardından yenilendi. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektromekanik AŞ'nin (TEMSAN) iş birliği sonucunda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbin çarkı, tasarım, tasarım doğrulama, model test süreçleri, demontaj, montaj ve test işlemlerinden geçti.

Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali (HES) olan Karakaya Barajı'nın birinci...

Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali (HES) olan Karakaya Barajı'nın birinci ünitesine yerleştirilen 85 tonluk türbin çarkı 40 yılın ardından yenilendi. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektromekanik AŞ'nin (TEMSAN) iş birliği sonucunda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbin çarkı, tasarım, tasarım doğrulama, model test süreçleri, demontaj, montaj ve test işlemlerinden geçti.

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