DOLAR
40,7 0%
EURO
47,34 0,18%
ALTIN
4.388,53 1,25%
BITCOIN
4.892.048,22 -1,3%

KARDEMİR, 2025 Yılı İkinci Çeyreğinde 1.3 Milyar Lira Net Kar Açıkladı

KARDEMİR, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1.316 milyar lira net kar elde etti. Geçen yıla göre önemli bir iyileşme sağlandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:42
KARDEMİR, 2025 Yılı İkinci Çeyreğinde 1.3 Milyar Lira Net Kar Açıkladı

KARDEMİR'in Mali Başarısı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu dönemdeki mali sonuçlarını paylaştı.

Geçen Yıla Göre İyileşme

Açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçlarına yer verildi. 2024 yılının aynı döneminde 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıklamış olan KARDEMİR, bu yıl ise toplam zararını 254 milyon 216 bin 639 liraya düşürdü.

Bu olumlu gelişmeler, şirketin istikrarlı bir büyüme göstermesi ve piyasa dinamiklerine uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gelecek Hedefleri

KARDEMİR, mali performansındaki bu olumlu durumu sürdürebilmek adına gelecekteki hedeflerine yönelik çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyor. Şirketin yönetimi, artan talep ve pazar koşullarına uyum sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon...

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon...

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KARDEMİR, 2025 Yılı İkinci Çeyreğinde 1.3 Milyar Lira Net Kar Açıkladı
2
Genç Çiftçi Elif Erüst, Yenilebilir Menekşelerin Raf Ömrünü 30 Güne Çıkardı
3
Küresel Piyasalarda Trump'ın Tarife Açıklamaları Öncesi Belirsizlik Hakim
4
ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Ekonomik İlişkileri Görüştü
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Gördü
6
Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi