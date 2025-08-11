KARDEMİR, 2025 Yılı İkinci Çeyreğinde 1.3 Milyar Lira Net Kar Açıkladı

KARDEMİR'in Mali Başarısı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu dönemdeki mali sonuçlarını paylaştı.

Geçen Yıla Göre İyileşme

Açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçlarına yer verildi. 2024 yılının aynı döneminde 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıklamış olan KARDEMİR, bu yıl ise toplam zararını 254 milyon 216 bin 639 liraya düşürdü.

Bu olumlu gelişmeler, şirketin istikrarlı bir büyüme göstermesi ve piyasa dinamiklerine uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gelecek Hedefleri

KARDEMİR, mali performansındaki bu olumlu durumu sürdürebilmek adına gelecekteki hedeflerine yönelik çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyor. Şirketin yönetimi, artan talep ve pazar koşullarına uyum sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

