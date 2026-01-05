DOLAR
KARDEMİR'den TCDD'ye 22 bin 980 ton ray satışı sözleşmesi

KARDEMİR, TCDD ile Aralık 2025 dönemi için toplam 22 bin 980 ton ray satışı sözleşmeleri imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:08
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile önemli bir ray satışı sözleşmesine imza attı.

Sözleşme detayları

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre KARDEMİR, Aralık 2025 döneminde yurt içi demiryolu projelerinde kullanılmak üzere TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdürlüğü ile TCDD'ye bağlı 7 Bölge Müdürlüğü ile toplam 22 bin 980 ton ray satışı için sözleşmeler imzaladı.

Üretim ve kullanım

Açıklamada, söz konusu sözleşmeler kapsamında üretilecek 60E1 R260 kalite, 36 metre uzunluğundaki rayların; TCDD Ankara (2. Bölge), İzmir (3. Bölge), Sivas (4. Bölge), Malatya (5. Bölge), Adana (6. Bölge) ve Afyon (7. Bölge) Bölge Müdürlükleri ile TCDD Genel Müdürlüğü ve YHT Bölge Müdürlüğü projelerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi.

KARDEMİR'in üretim kapasitesi

KARDEMİR'in 2007 yılında devreye aldığı Ray Profil Haddehanesi ile yerli ve millî üretim anlayışı doğrultusunda yüksek kalite standartlarında ray üretimi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, şirketin bu üretim kabiliyeti ve tecrübesiyle Türkiye’nin demiryolu altyapısının güçlendirilmesine katkı sunduğu ve demiryolu sektöründeki stratejik tedarikçi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiği vurgulandı.

