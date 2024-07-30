Kariyer.net 2023 İşverenlerin Tercihi Analizi Yayınladı

Kariyer.net, 2023 İşverenlerin Tercihi Analizini Yayınladı

Kariyer.net, her yıl düzenli olarak sunduğu "İşverenlerin Tercihi (İşveren İlgi Endeksi)" analizinin yeni sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Üniversite Tercih Döneminde Önemli Bir Rehber

Şirketin açıklamalarına göre, 25. yılını kutlayan Kariyer.net, yılda 1,9 milyon kişinin iş bulmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Bu yılki analiz, üniversite tercihi yapacak olan gençler için rehber niteliği taşıyor.

Analiz Nasıl Hazırlandı?

550 bin işverenin Kariyer.net platformu üzerinden gerçekleştirdiği 250 milyon işe alım işlemi incelenerek hazırlandı. Mezunların üniversite sonrasındaki ilk iki yıl içerisindeki işe giriş hızları temel alındı.

En Popüler Üniversiteler

Analiz sonuçlarına göre, işverenler tarafından en çok tercih edilen üniversiteler arasında Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Alman Üniversiteleri yer alıyor.

En Hızlı İşe Giren Mezunlar

En hızlı işe giren mezunlar, matematik mühendisliği bölümünden mezun olanlar oldu. Listede, Almanca İşletme ikinci, işletme mühendisliği üçüncü, enformasyon teknolojileri dördüncü ve İspanyol Dili ve Edebiyatı beşinci sırada yer aldı.

Mühendislik Mezunlarının Avantajı

Analiz, mühendislik bölümlerinin işe giriş hızlarının yüksekligine işaret ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümü ilk sırada yer alırken, Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Artan Tercümanlık Bölümü İlgisi

Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin ilgili olduğu günden güne artarken, Çince mütercim tercümanlık bölümü listeye girmeyi başardı. Fransızca, İtalyan Dili ve Almanca mütercim tercümanlık bölümleri de işverenler tarafından talep edilen bölümler arasında yükseliş gösterdi.

Gençler İçin Öneriler

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, gençlere tercih yaparken yalnızca puana odaklanmamalarını ve "Üniversite Rehberi"ni değerlendirmelerini önerdi. Uysal, "Gençlerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bölümleri araştırarak tercihler yapması önemli," dedi. Ayrıca, iş dünyasında yaşanan yetenek açığını göz önünde bulundurarak doğru bölüm seçimi yapmanın önemine dikkat çekti.