Kars’ta şaşırtan denge: Merkez nüfus ~100 bin, araç sayısı 54.138

Kars’ta şaşırtan araç‑nüfus dengesi

TÜİK verileri kent gündeminde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Kars merkezdeki nüfus ile trafiğe kayıtlı araç sayısı arasındaki dikkat çekici dengeyi gün yüzüne çıkardı. Resmi rakamlara göre kent merkezinin nüfusu yaklaşık 100 bin civarında.

Ekim ayında açıklanan verilere göre trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 54.138 seviyesine ulaştı. Bu oran, merkez nüfusuna göre yüksek bir yoğunluk oluşturarak şehir içi trafiğini ve park sorunlarını gündeme taşıdı.

Merkez nüfusuna neredeyse yarı yarıya araç düştü ifadesiyle özetlenebilecek bu durum, özellikle işlek cadde ve sokaklarda park yeri bulmayı zorlaştırıyor. Araçların gelişi güzel park edilmesi ve çift sıra parklar trafiği olumsuz etkiliyor.

Vatandaşların park yerlerini korumak amacıyla cadde ve sokaklara duba veya çeşitli malzemeler koyarak yer kapma çabaları da ayrı bir karmaşa yaratıyor ve kent içi düzeni etkiliyor.

Kars, bölgedeki diğer illerle karşılaştırıldığında araç sayısında öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre bölge sıralaması şu şekilde: Kars 54.138, Ağrı 36.501, Iğdır 33.238 ve Ardahan 22.033.

Artan araç sayısının yol açtığı trafik ve otopark sorunlarına çözüm bulunması için yetkililerden yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Kars, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra bu şaşırtıcı araç‑nüfus oranıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

(IŞIK ÇAPANOĞLU/KARS-İHA)