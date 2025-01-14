Kasım 2024'te İnek Sütü Toplama Miktarı %10,6 Arttı

İnek Sütü Toplama Miktarı Kasım 2024'te Yükseldi

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artış göstererek 896 bin 257 tona ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024'ün kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.

Yıllık Üretim Artışları

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında yıllık bazda yüzde 10,6 artış gösterdi. 2023 yılının ocak-kasım döneminde ise bu miktar, yüzde 10,1 artışla 10 milyon 290 bin 538 ton oldu.

İçme Sütü ve Diğer Ürünlerdeki Artış

Kasım 2024'te içme sütü üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde içme sütü üretimi yüzde 3,9 artışla 1 milyon 432 bin 667 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi de kasımda yüzde 1,6 artarak 99 bin 784 ton oldu ve ocak-kasım döneminde yüzde 6,8 artışla 1 milyon 196 bin 954 tona yükseldi.

İnek peyniri üretimi, kasımda yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 67 bin 885 ton olurken, ocak-kasım döneminde bu miktar yüzde 6,2 artışla 750 bin 683 tona çıktı.

Ayran üretimi ise kasımda yüzde 6,5 artışla 76 bin 356 ton olarak kaydedildi. Tereyağı üretimi ise yüzde 35,7 artışla 8 bin 275 ton oldu. Ocak-kasım döneminde ayran üretimi yüzde 12,6 artarak 856 bin 424 tona yükselirken, tereyağı üretimi yüzde 15,2 artarak 91 bin 376 tona çıktı.

Ekim 2024 Verileri

Ekim 2024'te 921 bin 231 ton olan ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasımda yüzde 2,7 azalarak 896 bin 257 tona düştü. Aynı dönemde 145 bin 7 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 1 gerileyerek 143 bin 604 ton seviyesine geldi.