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Kasım Ayında Kapasite Kullanım Oranı %75,6'ya Yükseldi

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı kasımda %75,6 olarak kaydedildi, geçen aya göre 0,4 puan artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:26
Kasım Ayında Kapasite Kullanım Oranı %75,6'ya Yükseldi

Kapasite Kullanım Oranı Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında imalat sanayisinde genel kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artış göstererek %75,6 seviyesinde belirlendi.

İktisadi Yönelim Anketi Sonuçları

Kasım ayında, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından verilen yanıtlar, İktisadi Yönelim Anketi kapsamında değerlendirildi. Anket sonuçlarına dayanarak, imalat sektörü genelinde kapasite kullanım oranının %75.6 olduğu görülüyor.

Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış Veriler

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise, bir önceki aya göre 1,2 puan artış ile %76,1 seviyesine yükseldi.

Aylık Kapasite Kullanım Oranı Değişimi

Aylara göre kapasite kullanım oranı (yüzde) ise şöyle sıralandı:

  • Ocak 2023: %75,3
  • Şubat 2023: %75,2
  • Mart 2023: %73,5
  • Nisan 2023: %75,4
  • Mayıs 2023: %76,0
  • Haziran 2023: %76,8
  • Temmuz 2023: %77,1
  • Ağustos 2023: %76,1
  • Eylül 2023: %77,3
  • Ekim 2023: %77,4
  • Kasım 2023: %75,6
  • Aralık 2023: %77,5

Kapacity kullanım oranındaki bu artış, imalat sektöründeki iyileşme sinyallerinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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