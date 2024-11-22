Kasımda Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Yükseliş Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) kasım ayında bir önceki aya göre 6 puan artarak 173,6 seviyesine ulaştı.

Son 3 Ayda İş Durumu ve Talep Artışı

Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarıyla elde edilen anket sonuçları, son üç aydaki iş durumu ve hizmet taleplerinin FHGE üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. İş durumu ile hizmetlere olan talep artışı, endeksin yükselmesine katkıda bulunmuş, ancak gelecek üç aydaki hizmet talepleri için beklentilerde düşüş görünmektedir.

İstihdamda Artış Beklentileri

İstihdam istatistikleri de önemli bir göstergeyi işaret ediyor. Son üç ayda istihdamda artış bildirenlerin sayısı artarken, gelecek üç ayda istihdamda azalma bekleyenlerin oranı ise azalmıştır.

Sektör Bazında Değerlendirme

2024 yılı kasım ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörü alt kırılımlarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' sektöründe 6,6 puanlık artış yaşanmıştır. Bununla birlikte, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde sırasıyla 0,5 ve 28,7 puanlık azalış gözlemlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.