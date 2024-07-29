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Kaspersky Yeni Yapay Zeka Eğitim Modülünü Tanıttı

Kaspersky, yapay zeka odaklı yeni eğitim modülüyle siber güvenlik alanında farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:17
Kaspersky Yeni Yapay Zeka Eğitim Modülünü Tanıttı

Kaspersky Yeni Yapay Zeka Eğitim Modülünü Tanıttı

Kaspersky, Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu (ASAP) içinde yapay zeka odaklı yeni bir eğitim modülü tanıttı. Bu yeni modül, artan yapay zeka kaynaklı tehditlerle başa çıkmak amacıyla geliştirildi.

Yapay Zeka Tehditlerinin Artışı

Yapılan açıklamalara göre, yapay zeka ile ilgili tehditleri anlamanın önemi giderek artıyor. Geçtiğimiz şubatta, çok uluslu bir firmanın finans çalışanı, video konferans sırasında "deepfake" teknolojisiyle hazırlanan bir dolandırıcının tuzağına düşüp 25 milyon dolar kaybetti. Dolandırıcının, finans müdürü gibi davranarak kurbanı yönlendirmesi, bu tür tehditlerin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaspersky ASAP ile Eğitim Süreci

Kaspersky, yapay zekayı kullanan saldırılara karşı siber beceri geliştirme talebini karşılamak için yeni eğitim modülünü devreye aldı. Bu modül, yapay zeka kaynaklı siber saldırılarla mücadeleye yönelik gerekli becerileri profesyonellere kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim, yedi detaylı dersten oluşan iki aşamalı bir yapıya sahiptir.

İki Aşamalı Eğitim Yaklaşımı

1. Aşama: Dolandırıcıların yapay zekayı kötü niyetle nasıl kullandığı ve bu taktiklerle nasıl başa çıkılabileceğine dair bilgi verilmektedir. Bu aşamada sahte videolar, sahte fotoğraflar ve yapay zeka ile gerçekleştirilen diğer dolandırıcılık yöntemleri ele alınmaktadır.

2. Aşama: Profesyonel ortamlarda yapay zekanın getirdiği doğal riskler araştırılmaktadır.

Kullanıcı Eğitimi ve Faydaları

Yapay zeka hakkında daha önceden bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanan bu kurs, sağlam siber güvenlik uygulamaları için kapsamlı bilgi sunmaktadır.

Tatyana Shumaylova'nın Açıklamaları

Kaspersky Security Awareness Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Tatyana Shumaylova, yapay zeka odaklı siber tehditlerin gelişmeye devam ettiğini ve profesyonellerin bu riskleri etkili bir şekilde azaltabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasının önemine vurgu yaptı. Shumaylova, "Kaspersky ASAP'taki yeni yapay zeka odaklı modülümüz, kullanıcılarımızı günümüzün siber tehdit ortamı ve bunlara karşı koyma yolları hakkında kapsamlı bir anlayışla güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu sayede dikkat ve tedbiri teşvik ederek dijital ortamda ortaya çıkan yeni tehditlerle dahi mücadele edebilir, aynı zamanda kuruluşlarının savunma hatlarını güçlendirebilirler." şeklinde konuştu.

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